“IO SONO GESÙ” - CI MANCAVA SOLO IL VIDEOGIOCO CHE "SIMULA" LA VITA DI CRISTO - IL GIOCATORE FA ESPERIENZA DI CIÒ CHE VIENE NARRATO NEI VANGELI: IMPARTISCE BENEDIZIONI, MOLTIPLICA I PESCI, RIDÀ LA VISTA AI CIECHI E NON SI FA MANCARE UNA SPETTACOLARE CAMMINATA SULLE ACQUE, MENTRE SALVA UN'IMBARCAZIONE DAL MARE IN TEMPESTA - VIDEO

Si chiama I am Jesus Christ, "Io sono Gesù Cristo" ed è un videogioco attualmente in lavorazione. E si propone proprio per ciò che sembra dal titolo, una sorta di "simulatore" di Gesù Cristo in cui il giocatore veste la tunica del figlio di Dio incarnato in Terra e fa esattamente quello che viene narrato nei vangeli. Ovvero fa miracoli, impartisce benedizioni, moltiplica i pesci, ridà la vista ai ciechi e non si fa mancare una spettacolare camminata sulle acque, mentre salva un'imbarcazione dal mare in tempesta.

C'è spazio anche per l'inevitabile crocifissione con conseguente resurrezione, ma in che modalità questi eventi verranno "simulati" è ancora da scoprire. Il gioco non è ancora stato pubblicato, non è certamente il primo videogame a sfondo religioso o divino ("Populous" uscito negli anni 80 è l'esempio ancora oggi più riuscito) e biblico, ma un'interpretazione così "in prima persona" del Cristo non si era ancora vista.

E non è difficile immaginare le polemiche che ne accompagneranno l'uscita. Resta da vedere in questo senso come il gioco saprà narrare la mistica del Cristo e la spiritualità che permea i racconti dei Vangeli. Per ora c'è questo video, un'anticipazione di quello che si vedrà quando I am Jesus Christ sarà effettivamente pubblicato.

