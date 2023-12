“GIAMBRUNO DIVENTA UN ‘EX FIRST LADY’?”

Lercio.it @lercionotizie

Noi su Lercio Magazine ci siamo limitati a definirla "Persona dell'anno" ma Libero, come al solito, ci ha superato. Chapeau!

Natangelo @NatangeloM

Stamane avrei voluto postare la mia vignetta quotidiana come sempre. Ma invece mi tocca lasciare spazio - per una volta sono io a commentare loro e non viceversa - alla prima pagina di Libero. Prima pagina di un umorismo straordinario. Grazie, una lezione di satira impagabile!

Luca Bottura @bravimabasta

Se ho capito bene, Libero sostiene che la presidente del Consiglio sia transessuale. Sarebbe un apprezzabile passo avanti. #29dicembre

Fabio Chiusi @fabiochiusi

Interessante, qualcuno in FdI non ha gradito la prima di Libero di oggi. (Potrebbe essere tattica, potrebbe essere una lotta sull’interpretazione più autentica del melonismo, chissà)

Ewan @DeerEwan

Volevo dire qualcosa a Sechi sulla copertina di Libero, ma poi mi è venuto in mente che poco tempo fa definì Giorgia Meloni "star internazionale" e ho lasciato perdere.

Dominedi @dominedi72

beh dalla redazione di libero no ?

me li immagino : "allora come uomo dell'anno chi nominiamo ?"

"meloni !"

...

"ci sta"

"geniale"

"a noi !"

"eia eia alalà"

"però dovrebbe radersi i capelli a zero..."

antonio di nunzio @AntonioDNA67

Il titolo di #Libero dedicato alla #Meloni mette a repentaglio la tenuta della maggioranza. Per rimediare il titolo di domani sarà #Salvini Vice Uomo dell'anno

Il Delge @DelgeIl

Ok ma lo sa fare l'elicotterino sotto la doccia?

#Libero #Meloni

Emanuele Bertola @lozirion

+++ Adinolfi eletto smilzo dell'anno +++

Socrates @saggdiesel

Quindi per libero Meloni ha il pisellone Gianbruno sarà gay e la figlia del spirito santo,ok classica famiglia cristiana

Bei tempi andati invece quelli in cui @Libero_official sbatteva in prima pagina la #Raggi additandola come "patata bollente", rimediando pure una denuncia e una sacrosanta condanna.

Massimiliano Jattoni Dall'Asén @JattoniDallAsen

Ma a Libero non erano tutti contro il #gender? E la #Meloni non era quella del "sono una donna"? Comunque siamo solo felici di scoprire chd la Destra è fluida e finalmente approdata al nuovo Millennio

Ediemili @ediemilia

Dopo il compagno #Giambruno ecco la spia infiltrata #Sechi, come sabota lui non sabota nessuno.

Affari Politici @affari_politici

Sono Giorgia, sono un uomo, sono un papà, sono cristiano.

Valerio @Valerio864dd

Il prossimo passo sarà una foto in prima pagina con canottiera, frittatona di cipolle e familiare di Peroni gelata.

Soppressatira @Soppressatira

Libero in prima pagina sceglie Giorgia Meloni come “Uomo dell’anno”. Giambruno diventa quindi un “ex First Lady

AttentoAlTweet@AttentoAlTweet

Secondo @Libero_official: Giorgia Meloni è uomo dell'anno.. con due otoliti così..

Enzo Cherici @EnzoCherici

Amici di @Libero_official, siamo d'accordo che non stiamo parlando di Marilyn Monroe, ma neanche a trattarla così, dai...

