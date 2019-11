POSTA! - OSPITE DA FABIO FAZIO, LA PALADINA DEI MIGRANTI CAROLA RACKETE HA PORTATO CON SÉ MOHAMED DIAOMÈ, SENEGALESE DA DUE ANNI IN ITALIA E ORA GIOVANE PROMESSA DEL CALCIO CON IL SANT'AMBROEUS. PER FORZA, MICA POTEVA PORTARE IL NIGERIANO INNOCENT OSEGHALE CHE HA STUPRATO, UCCISO, FATTO A PEZZI PAMELA MASTROPIETRO…

gianni agnelli

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Un’altra perla dell’avvocato, un altro segnale della sua grandezza morale e del suo acume imprenditoriale viene fuori in un libro di Domenico Fiorino, “Giulio Einaudi. Il principe dei libri”, in cui si descrive il passaggio di mano della casa editrice.

Vabbè, comunque portava bene l’orologio sulla maglia.

Giuseppe Tubi

Lettera 2

Caro Dago, maltempo, Di Maio: "Dobbiamo togliere le concessioni al gruppo Benetton". È dal 15 agosto 2018 - il giorno dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova - che lo dice. Continuerà con questa filastrocca fino a fine legislatura?

Furio Panetta

intronizzazione di naruhito 4

Lettera 3

Caro Dago, migranti, rivolta al Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino. Alcuni ospiti hanno appiccato un incendio e le fiamme si sono propagate in otto unità abitative. I vigili del fuoco hanno impiegato più di un'ora per domare il rogo. Ma con l'emergenza maltempo in atto i pompieri devono occuparsi delle malefatte di questi pezzi di m. fatti venire qui dalla sinistra per destabilizzare il Paese? Mandiamoli via a calci nel sedere!

Max A.

Lettera 4

Caro Dago, in Giappone il Papa ha incontrato l'imperatore Naruhito: "La prossima guerra sarà per conflitti legati all'acqua". Al premier Conte, che si è appena fatto installare a Palazzo Chigi una doccia con idromassaggio a spese dei contribuenti, saranno fischiate le orecchie.

Greg

LUIGI DI MAIO INCONTRA BEPPE GRILLO A ROMA 6

Lettera 5

Caro Dago, Beppe Grillo è sceso a Roma per "blindare" Luigi Di Maio, che ora si ritrova più o meno nella condizione dei finestrini antiproiettile del pickup Tesla di Elon Musk: in frantumi.

Leo Eredi

Lettera 6

Caro Dago, sabato Grillo riferendosi alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna ha commentato: «Come dai un euro a uno “per beneficenza”, non puoi dare un piccolo voto anche a noi per beneficenza?». Quindi, in altre parole, oramai votare il M5s è diventato praticamente “un’opera di carità”!?!?

sardine

Gianpaolo Martini

Lettera 7

Dopo qualche giorno di estasi mediatica finalmente anche qualche solone che saltella da un salotto TV all'altro ha aperto gli occhi e scoperto che - solo in Italia e nei regimi dittatoriali - si manifesta non contro il Governo ma contro il leader dell'opposizione. Domanda: perchè le Sardine, invece di rincorrere il Capitone nelle piazze, il 26 gennaio non fanno un bel picchetto davanti ai seggi elettorali per bloccare chi voglia votarlo?

Antonio Pochesci

manifestazione delle sardine a modena 11

Lettera 8

Caro Dago, secondo Beppe Grillo "Luigi Di Maio lavora 25 ore al giorno". E allora se questi sono i risultati ottenuti lavorando un'ora in più dell'orologio si vede proprio che è un brocco irrecuperabile.

Stef

Lettera 9

Caro Dago, Mattarella: "La violenza sulle donne non smette di essere emergenza pubblica e per questo la coscienza della gravità del fenomeno deve continuare a crescere". Ma sì, ripetiamo qualche slogan e facciamo qualche installazione di scarpette rosse col tacco e tutto si sistemerà.

J.N.

carola rackete

Lettera 10

Caro Dago, ospite da Fabio Fazio, la paladina dei migranti Carola Rackete ha portato con sé Mohamed Diaomè, senegalese da due anni in Italia e ora giovane promessa del calcio con il Sant'Ambroeus. Per forza, mica poteva portare il nigeriano Innocent Oseghale. Sta in prigione dopo aver stuprato, ucciso, fatto a pezzi e forse - in alcune parti - aver anche mangiato la povera Pamela Mastropietro.

A.B.

Lettera 11

Caro Dago, 60 medici hanno espresso preoccupazione per lo stato di salute del fondatore di Wikileaks, Julian Assange, detenuto a Londra e minacciato di estradizione negli Stati Uniti che lo accusano di spionaggio. E vabbè, però prima di imbarcarsi nell'impresa avrà sentito dire che, escluso James Bond, solitamente le spie non fanno una bella fine? Prima si cacciano nei guai e poi si lamentano delle conseguenze. Se non cerchi di fare l'eroe è più facile che le cose vadano lisce.

JULIAN ASSANGE NELLA SUA STANZA NELL AMBASCIATA DELL ECUADOR

Ettore Banchi

Lettera 12

Caro Dago, in visita in Giappone, il Papa ha raccontato all'imperatore Naruhito di aver visto, all'età di 9 anni, i suoi genitori piangere alla notizia della bomba atomica. Ma Sua Santità conosce la Storia? Gli americani hanno lanciato le atomiche perché i giapponesi, alleati dei nazisti, non volevano saperne di arrendersi. Potevano imitare l'Italia e non ci sarebbe stata alcuna atomica. Lui, grande pacifista, cosa avrebbe fatto per porre fine al conflitto? Si sarebbe messo a pregare?

Mich

Lettera 13

metoo wall street 2

Oh Dago Sputafuoco, in questi tempi di MeToo, me no, tu si (que vales), fioccano iniziative per la sensibilizzazione verso qualsiasi forma di odio, violenza, razzismo, etc sotto forma di fiocchetti, pennellate di colore, bandierine arcobaleno e così via. Ho un suggerimento per una nuova campagna per demascolinizzare questo pianeta misogino ed emancipare le donne dal loro status di oggetti della maschia libido, che segue il precetto "Less is more": proporre alle influencers di censurare tutti i loro deretani per un giorno. Vediamo quante aderiscono alla nobile causa e quante si sentono prese per i fondelli.

GGG

Lettera 14

Caro Dago, soltanto gli ingenui e i pagati giornaloni possono credere che il movimento delle cosiddette "sardine" sia nato spontaneamente grazie all'intraprendenza di quattro giovanotti. Mettiamo in fila qualche elemento; in poche ore avrebbero portato in piazza migliaia di persone (nemmeno Goebbels sarebbe riuscito nell'impresa!), tutte arrivate con cartonati e immagini, uguali e di ottima fattura, del pesciolino; chi le ha ideate e, soprattutto chi le ha pagate? si tratta di qualche migliaia di euro! Con eccezionale rapidità si è organizzato il tour in altre città anche estere ed a registrare il marchio, i ragazzi hanno già un collaudato team di esperti professionisti a disposizione? Non è che dietro c'è qualche potere forte o qualche generoso finanziatore straniero che in Italia ha già distribuito qualche milione di euro?

FB