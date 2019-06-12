LA RICONOSCETE? E' UN'AUTRICE DI THRILLER EROTICI NOTA SOPRATTUTTO PER UNA PARENTELA MOLTO IMPORTANTE E DI ''VALORE''. IN QUESTA FOTO DEL 1985 ERA IN CORSICA, E ORA SAPPIAMO DA CHI PRENDE IL SUO SEX APPEAL UNA DELLE DONNE PIU' FAMOSE D'ITALIA

-

Condividi questo articolo

Dago vs Marina Di Guardo (ex Ferragni) a #CR4: ma Chiara che valori porta?

 

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

“GRAZIE ALLA STRADA STO DANDO UN FUTURO AI MIEI FIGLI” – SUSANNA, PROSTITUTA 51ENNE CHE BATTE SULLA SALARIA IN BICICLETTA, COMMENTA ALLE “IENE” LE MOTIVAZIONI DELLA CONSULTA SUL CASO ESCORT-BERLUSCONI IN CUI DICE LA “PROSTITUIRSI NON È MAI UNA SCELTA LIBERA” – MA LEI NON CI STA: “È UN LAVORO CHE MI DIVERTE. MI SENTO CERCATA E DESIDERATA. HO INIZIATO QUANDO L’UOMO CHE AMAVO MI HA LASCIATO CON I MIEI DUE FIGLI. SONO QUI PER LORO. SI PERDE LA DIGNITÀ NON SOLO FACENDO LA MIGNOTTA…”(VIDEO)

sport

cafonal

“QUANDO BISOGNAVA DECIDERE SE OPPORSI ALL’OCCUPAZIONE NAZISTA BADOGLIO DORMIVA” – IN UN LIBRO LA VICENDA DEI MESI TERRIBILI DELL’OCCUPAZIONE TEDESCA DI ROMA: LA PRESENTAZIONE ALL’ANIENE CON MALAGO’ E MONTEZEMOLO (CHE HA RICORDATO LE GESTA DI SUO ZIO “MORTO DA EROE ALLE FOSSE ARDEATINE”) – IL PENSIERO DI GIANNI LETTA (CHE NON ERA PRESENTE) SUL LIBRO E LA FORZA DEI ROMANI CHE “CONSERVANO SEMPRE UNA USCITA DI SICUREZZA RISPETTO AL TOTALITARISMO DI QUALSIASI POTERE”

viaggi

salute