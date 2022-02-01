pensano che io giri per il backstage donando canne pic.twitter.com/OdukTJw1wQ— sanremo out of context (@sanremers) February 1, 2022
ornella muti naike rivelli ornella muti e la posizione della rana-1 ORNELLA MUTI
VIDEO-FLASH! CANNA-GATE A SANREMO, ORNELLA MUTI IN CONFERENZA STAMPA: "LA CANNABIS LEGALE È GIÀ LEGALE. NON SPINGO L'ASPETTO LUDICO DELLA CANNA. MI DISPIACE QUESTA POLEMICA, PENSANO CHE IO GIRI NEL BACKSTAGE DONANDO CANNE..." - E GIOVEDI' AL FESTIVAL ARRIVA ROBERTO SAVIANO - VIDEO-
pensano che io giri per il backstage donando canne pic.twitter.com/OdukTJw1wQ— sanremo out of context (@sanremers) February 1, 2022
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IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - PAOLO GRAZIOSI, CHE SE NE È ANDATO PER COVID A 82 ANNI, LO AVEVAMO VISTO DA POCO IN “TRE PIANI” DI NANNI MORETTI IN UN RUOLO DIFFICILE E AMBIGUO, NE “IL DIVO” DI PAOLO SORRENTINO COME ALDO MORO, SOPRATTUTTO IN “VELOCE COME IL VENTO” DI MATTEO ROVERE COME MECCANICO A FIANCO DI MATILDA DE ANGELIS E STEFANO ACCORSI - MA È STATO SOPRATTUTTO UN GRANDE FINISSIMO ATTORE TEATRALE PERFINO PER TONI SERVILLO IN UNA MEMORABILE E RECENTE EDIZIONE DI “TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA”, 394 REPLICHE IN TUTTO IL MONDO…
NON DITE CHE NON VE L’AVEVAMO DETTO - COME DAGO-ANTICIPATO (A DICEMBRE), L’AD GRILLINO DI MPS, GUIDO BASTIANINI, SALTERÀ. L’ADDIO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO È DATO PER SCONTATO, E PRESTO POTREBBE ESSERE ANNUNCIATO - IL MEF STA VALUTANDO UNA ROSA DI NOMI PER PRENDERE IL SUO POSTO: CI SONO L’EX AD DI UBI MASSIAH E FABRIZIO PALERMO, ALESSANDRO VANDELLI E LUIGI LOVAGLIO
“NON POSSO GARANTIRE CHE ZANIOLO RESTERÀ ALLA ROMA L'ANNO PROSSIMO”. NON DITE A MOURINHO CHE IL GENERAL MANAGER GIALLOROSSO TIAGO PINTO HA APERTO ALLA POSSIBILE CESSIONE A GIUGNO DEL TALENTINO SEGUITO DALLA JUVE – “NON È VERO CHE IL TERZO ACQUISTO NON È AVVENUTO PERCHÉ DIAWARA NON È PARTITO. ABBIAMO CERCATO ZAKARIA MA…”
CAFONALINO - PAPPANO IN GLORIA DI GIOACCHINO ROSSINI ALL’AUDITORIUM DI ROMA - PERFOMANCE STRAORDINARIA CON BRANI RITENUTI MINORI DEL COMPOSITORE DI PESARO - HANNO APPLAUDITO L'ECCELLENTE PIANISTA BEATRICE RANA, CORRADO AUGIAS AMMOGLIATO, JAS GAWRONSKI, NICOLA E BEATRICE BULGARI, STEFANO E DANIELA TRALDI, DAGO SCORTATO DA DUE "CARABINIERI": LA MOGLIE ANNA E LA CRITICA D'ARTE PAOLA UGOLINI… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
I VACCINI CI HANNO PARATO IL CULO - LO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ CATTAENO-LIUC CHE DIMOSTRA CHE SENZA I FARMACI AVREMMO PIÙ DI UNA VOLTA E MEZZO GLI ATTUALI CONTAGI, TRE VOLTE E MEZZO I RICOVERI E QUASI QUATTRO VOLTE IL NUMERO DI DECESSI - AL CONTRARIO, SE TUTTA LA POPOLAZIONE ITALIANA VACCINABILE FOSSE VACCINATA, LE CIFRE SAREBBERO DRASTICAMENTE RIDOTTI…