VIDEO-FLASH! CANNA-GATE A SANREMO, ORNELLA MUTI IN CONFERENZA STAMPA: "LA CANNABIS LEGALE È GIÀ LEGALE. NON SPINGO L'ASPETTO LUDICO DELLA CANNA. MI DISPIACE QUESTA POLEMICA, PENSANO CHE IO GIRI NEL BACKSTAGE DONANDO CANNE..." - E GIOVEDI' AL FESTIVAL ARRIVA ROBERTO SAVIANO - VIDEO

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ornella muti naike rivelli ornella muti naike rivelli ornella muti e la posizione della rana-1 ornella muti e la posizione della rana-1 ORNELLA MUTI ORNELLA MUTI

 

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IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - PAOLO GRAZIOSI, CHE SE NE È ANDATO PER COVID A 82 ANNI, LO AVEVAMO VISTO DA POCO IN “TRE PIANI” DI NANNI MORETTI IN UN RUOLO DIFFICILE E AMBIGUO, NE “IL DIVO” DI PAOLO SORRENTINO COME ALDO MORO, SOPRATTUTTO IN “VELOCE COME IL VENTO” DI MATTEO ROVERE COME MECCANICO A FIANCO DI MATILDA DE ANGELIS E STEFANO ACCORSI - MA È STATO SOPRATTUTTO UN GRANDE FINISSIMO ATTORE TEATRALE PERFINO PER TONI SERVILLO IN UNA MEMORABILE E RECENTE EDIZIONE DI “TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA”, 394 REPLICHE IN TUTTO IL MONDO…

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