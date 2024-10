C'E' GENTE FUORI DI TETTA! – LA PIATTAFORMA “GOFUNDME” HA ANNULLATO LA RACCOLTA FONDI LANCIATA DALLA STELLINA DI ONLYFANS, MICHELLE COMI, PER RIFARSI LE TETTE – I 15MILA EURO RACCOLTI DALLA RAGAZZA IN UN SOLO GIORNO SONO STATI RESTITUITI AGLI ALLOCCONI CHE AVEVANO SGANCIATO I SOLDI: “MA PERCHÉ LE PERSONE NON DOVREBBERO DONARE ANCHE A ME SE HANNO TANTI SOLDI DA USARE?” (UNA SORTA DI PARAFRASI DEL FAMOSO MOTTO DI WANNA MARCHI: "I COGLIONI VANNO INCULATI")

raccolta fondi michelle comi

Estratto dell’articolo di Rosanna Scardi per www.corriere.it

L'esultanza è durata poco: «In un solo giorno siamo riusciti a raggiungere il traguardo di 15 mila euro per la mia mastoplastica additiva. Voglio fare un ringraziamento a tutti gli imprenditori d’Italia senza i quali non sarebbe stato possibile». Michelle Comi pochi giorni fa gongolava sui social.

Non aveva fatto i conti con la dura realtà: la piattaforma Gofundme.com - probabilmente per il clamore e le critiche che la vicenda aveva suscitato - ha annullato la raccolta fondi dell’influencer milanese, classe 1995. «Pensavo di essere stata hackerata - dichiara lei -, invece, le tante segnalazioni arrivate alla piattaforma hanno fatto sì che venissi bloccata. E i soldi ricevuti sono stati restituiti». Ma non demorde: «Devo capire come riaprire la raccolta».

michelle comi 33

[…]. Interpellata, Comi dice: «Perché le persone non dovrebbero donare anche a me se hanno tanti soldi da usare?». […]

Comi […] nell’eterogeneo mondo social capta la regola “dividere, polarizzare, per arrivare”, che è poi il sempreverde “purché se ne parli” […] Le sue dichiarazioni controverse (altro eufemismo) ne hanno fatto un personaggio. Tanto che quando le si chiede conto dell’altra chiacchierata a ruota libera - «Meglio comprarsi una borsa griffata che fare un figlio. Non mi faccio sformare la pancia per farmi uscire un coso. Mille volte meglio spendere tutti i miei soldi dal chirurgo» - fa spallucce: «Sono le stesse cose che dico quando mi ritrovo a tavola con i miei e le mie sorelle». Anche se poi non è dato di sapere come finisca a quel desco.

Residente a Milano, con casa anche a Torino «che è più tranquilla», si è diplomata al liceo artistico Boccioni e per sei anni ha fatto l’impiegata in un ospedale[…] Tre anni fa le dimissioni e l'approdo su Only Fans, mondo da cui dichiara di ottenere «guadagni stellari, 100 mila euro lordi al mese su cui pago le tasse».

michelle comi 21

Dunque, in teoria, non potrebbe pagarsi lei i suoi sfizi? «Se ho chi mi paga tutto…». In estate - dice di non essere fidanzata, «mi sto frequentando con alcuni imprenditori, niente di serio» - ha urbi et orbi cercato chi le finanziasse una vacanza, rigorosamente di lusso. Come è finita? «Tenerife e Varsavia». Risposta a chi la definisce escort: «La linea tra quello che faccio e una escort è sottile. Ho le carte di credito degli imprenditori, con alcuni non ci siamo mai visti, ma mi mantengono. È il loro modo di corteggiarmi».

Poi si lancia in un paragone pirotecnico: «Gli imprenditori spendono per me 60 mila euro al mese, è lo stesso che nel piccolo fa un ragazzo che porta una rosa alla sua innamorata». La speranza è di fidanzarsi: non con un muratore, di certo. «Non credo al detto due cuori una capanna», puntualizza a scanso di equivoci. Un’ultima domanda: ma lei c’è o ci fa? «Ci sono, ci sono. Fin da piccola, nelle cene in famiglia, mi piaceva spiazzare». […]

ARTICOLI CORRELATI

michelle comi michelle comi 22 michelle comi er brasiliano michelle comi michelle comi 20 michelle comi 9 michelle comi 8 michelle comi er brasiliano 18 michelle comi 55 michelle comi 76 michelle comi