Maria Sofia Federico sembra essere riuscita a chiarire con i suoi genitori. L’ex concorrente de Il collegio, appena maggiorenne, aveva aperto un profilo sulla popolare piattaforma OnlyFans per poi essere ammessa alla Academy di Rocco Siffredi, annunciando di voler intraprendere una carriera come sex worker. Una decisione che ha preso anche per rivendicare la sua libertà di scelta. Ma che, almeno inizialmente, non ha trovato la comprensione dei genitori.

Soprattutto del padre, che si era sfogato pubblicamente contro la scelta della figlia. Ma ora, dopo qualche botta e risposta a distanza, Maria Sofia ha pubblicato due video in compagnia dei genitori, dalla stazione Termini di Roma. «Sto andando a Milano per girare un corto di attivismo con altre persone che lavorano nel mondo dell’hard, per sensibilizzare sul tema del sex work, e loro», spiega la giovane, inquadrando i genitori, «mi stanno accompagnando, visto che finalmente mio padre sta iniziando a capire il mio mondo».

Nel video successivo, risponde insieme ai genitori i commenti negativi. «La vera rassegnazione è davanti a commenti ignoranti come i vostri», dice Maria Sofia mentre la madre e il padre replicano con ironia agli hater, «ed è il motivo per cui i miei genitori hanno reagito male, perché erano molto spaventati dall’idea che volessi intraprendere la carriera da sex worker. Poi hanno capito che l’approccio migliore non è la difesa, e quindi impedire a me di essere libera ma contrastare questa cosa supportandomi. Quindi, per favore, rassegnatevi a capire questa cosa. Anzi, ad accettarla».

