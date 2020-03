GLI ANZIANI DEVONO STARE A CASA. MA CHI SONO GLI ANZIANI? – LA LINEA DEL FRONTE STA TRA I 70 E I 75 ANNI, MA NON TUTTI SONO UGUALI: CI SONO ANZIANI IN PIENA FORMA CHE POTREBBERO AFFRONTARE TRANQUILLAMENTE UN’INFEZIONE DA CORONAVIRUS – E QUINDI? BISOGNA TRACCIARE LA LINEA E SECONDO LE NUOVE REGOLE TUTTI GLI OVER 75 NON DEVONO ESPORSI A RISCHI INUTILI – LA ZONA D’OMBRA È QUELLA DI CHI HA COMPIUTO 65 ANNI, IN QUESTA FASCIA INFATTI…

Daniela Minerva per “la Repubblica”

A che età possiamo considerarci anziani? Oggi, fino ai 70 anni solo circa il 7 per cento delle persone ha delle malattie o delle disabilità serie, prima dei 70 la maggior parte degli italiani se la passa bene, poi inizia la discesa (più o meno ripida a seconda della nostra storia individuale). Quindi la linea del fronte sta tra i 70 e i 75 anni. E le nuove regole anticoronavirus tengono conto delle definizioni che la medicina dà delle età della vita.

Così consigliano a chi ha superato i 75 anni di non esporsi, stare a casa. Certo, specificano gli esperti, ci sono ultrasettantacinquenni in piena forma: che non hanno patologie disabilitanti, che fanno sport, hanno cuore e polmoni in perfetto stato e potrebbero affrontare Covid-19, ma dovendo dare una regola che vale per tutti: mettere l' asticella a 75 è perfettamente coerente con studi e linee guida internazionali.

La zona d' ombra è invece quella che circonda chi ha compiuto i 65 anni: per lo più si tratta di persone in perfetta forma, le cosiddette pantere grigie. Ma è proprio in questa fascia di popolazione che i distinguo si fanno più rigidi: chi sta bene, non se la passa tanto diversamente dalla media degli over 55, ma molti di coloro che hanno compiuto i 65 hanno malattie dell' apparato respiratorio, hanno avuto a che fare col cancro, hanno patologie cardiache, neurologiche, diabete e per diverse ragioni devono considerarsi immunodepresse.

A loro il governo dice di regolarsi a seconda dello stato di salute. E fa bene: gli anziani "Rambo", come li chiamo gli addetti ai lavori, non hanno da temere il coronavirus, gli altri invece sì.

Resta il fatto che tanti italiani non sapranno come orientarsi e dovranno chiedere al medico.

