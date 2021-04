20 apr 2021 15:30

BEPPE GRILLO INCASSA UNA BELLA RANDELLATA DAL "FATTO": "DENUNCIARE UNA VIOLENZA DOPO OTTO GIORNI NON È "STRANO", COME SOSTIENE LUI. È "STRANO" IL CONTRARIO: AVERE IMMEDIATAMENTE LA CONSAPEVOLEZZA, L'AUTODETERMINAZIONE E IL CORAGGIO NECESSARI A PRESENTARSI IN CASERMA E RACCONTARE COSA TI È SUCCESSO. A VOLTE CI VOGLIONO MESI SOLO PER REALIZZARE QUEL CHE TI È ACCADUTO, PER CONVINCERTI CHE NON SEI STATA TU AD AVER SBAGLIATO. È PER QUESTO CHE UN ANNO E MEZZO FA, IL PARLAMENTO HA RADDOPPIATO I TEMPI ENTRO CUI È POSSIBILE SPORGERE QUERELA…"