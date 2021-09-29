tifosi del napoli fuori dallo stadio
UN CALCIO AL COVID - DA META' OTTOBRE GLI STADI POTRANNO ACCOGLIERE PIU' TIFOSI: IL CTS HA DATO PARERE FAVOREVOLE ALL'INCREMENTO DELLA CAPIENZA MASSIMA NELLE ZONE BIANCHE, DAL 50 AL 75% - IL PUBBLICO NON SARA' PIU' DISPOSTO A SCACCHIERA, MA ALTERNANDO DUE POSTI OCCUPATI A UNO LIBERO - RESTERA' OBBLIGATORIA LA MASCHERINA, COSI' COME IL GREEN PASS - E PER EVITARE CODE E ASSEMBRAMENTI, LE SOCIETA' POTENZIERANNO GLI STEWART E...-
tifosi del napoli fuori dallo stadio
EVERGRANDE VOLA ALLA BORSA DI HONG KONG CON L'ANNUNCIO SULLA VENDITA PER 1,5 MILIARDI DI DOLLARI DEL 19,93% DI "SHENGJING BANK" A UNA SOCIETÀ DI GESTIONE PATRIMONIALE STATALE PER RACCOGLIERE LIQUIDITÀ - MA FITCH HA TAGLIATO A 'C' DA 'CC' IL RATING DEL GRUPPO APPENA UNA TACCA SOPRA IL DEFAULT - LA BANCA CENTRALE CINESE HA IMMESSO ULTERIORE LIQUIDITÀ NEL SISTEMA FINANZIARIO (15,5 MILIARDI DI DOLLARI) PER IL NONO GIORNO DI FILA…
CAFONALINO DA MANGIARE - COS'HANNO IN COMUNE RENATINO ZERO E MARCO TARDELLI? L'AMMIRAZIONE PER IL PIZZICAROLO DI EATALY, IL RUBIZZO OSCAR FARINETTI CHE HA PRESENTATO A ROMA LA SOLITA PIPPA DI LIBRO AUTOBIOGRAFICO DOVE SI PARLA DI COSE PRIVATE E SOPRATTUTTO DI SOLDI - L'ENDORSEMENT DI UN RENATO ZERO PIUTTOSTO AFFAMATO: "FARINETTI È COME LA DEA KALI, HA LE MANI OVUNQUE. MI AGGREGO AI SUOI SOSTENITORI!" - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – COME OGNI MARTEDÌ, I CONTAGI SALGONO RISPETTO AL GIORNO PRECEDENTE: OGGI 2.985 CASI (IERI 1.772) E 65 DECESSI, CON 338.425 TAMPONI (214.348 IN PIÙ RISPETTO A IERI) E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE ALLO 0,9% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 84,2 MILIONI, CON PIÙ DI 42,1 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (77,99% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)…