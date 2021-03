COMPLOTTISTI TREMATE: ORA IL TATTOO SI FA COL 5G! - LO SCIENZIATO INGLESE NOEL DREW HA SPERIMENTATO UNA TECNOLOGIA CAPACE DI REALIZZARE UN TATUAGGIO A DISTANZA: UN TATUATORE HA REALIZZATO IL DISEGNO SU UN MANICHINO E, GRAZIE ALLA TECNOLOGIA 5G, UN BRACCIO MECCANICO HA RIPETUTO GLI STESSI MOVIMENTI SUL CORPO DI UN’ATTRICE OLANDESE… VIDEO

DAGONEWS

robot realizza un tatuaggio grazie al 5g 3

Sei settimane. Questo brevissimo periodo è bastato allo scienziato inglese Noel Drew, della casa di produzione tecnologica The Mill, per sviluppare un progetto che sarebbe sembrato assurdo fino all'altro ieri: un tatuaggio a distanza, eseguito cioè da remoto grazie alla tecnologia del 5G. L'idea è stata finanziata dalla T-Mobile, per sponsorizzare l'efficienza e la velocità della sua rete.

Il tatuatore Wes Thomas ha disegnato il tatuaggio su un manichino. I suoi movimenti sono stati registrati e, grazie al 5G, il disegno è stato riprodotto da un robot sul braccio dell'attrice olandese Stijn Fransen.

robot realizza un tatuaggio grazie al 5g 2

Il disegno è stato ribattezzato "Impossible Tattoo", e l'operazione viene mostrata in un documentario che spiega tutti i dettagli tecnici. «Questo progetto, quando sono venuti da me, era super-eccitante» ha detto Drew. Lui e il suo staff hanno dovuto mandare avanti l'operazione basandosi sui dati del tracciamento in tempo reale della mano del tatuatore e, controllando il robot da remoto, Fransen ha visto riprodurre, come per magia, lo stesso tatuaggio sul suo braccio.

robot realizza un tatuaggio grazie al 5g 5 robot realizza un tatuaggio grazie al 5g 1 robot realizza un tatuaggio grazie al 5g 6 robot realizza un tatuaggio grazie al 5g 7 robot realizza un tatuaggio grazie al 5g 4