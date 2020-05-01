DANDOLO FLASH! - A MILANO LA VERA FASE 2 INIZIA A PARTIRE DALLA PAUSA PRANZO DI OGGI. MOLTI DI QUEI COLLEGHI DI LAVORO CHE AVEVANO TRA LORO  UN "AFFETTO STABILE" SI RICONGIUNGERANNO IN TALAMI AFFITTATI A 50 EURO L'ORA NELLE PIÙ DISPARATE MAGIONI DELLA CITTÀ. E DAL POMERIGGIO ANCHE I CONGIUNTI, FIDANZATI E AFFETTI VARI E AVARIATI DIRANNO ADDIO ALLA "QUARANTENA". NELLA NOTTE INCONTRI DI GRUPPO GINNICI NELLE AREE VERDI DI MILAN? AH, NON SAPERLO...

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