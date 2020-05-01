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DANDOLO FLASH! - A MILANO LA VERA FASE 2 INIZIA A PARTIRE DALLA PAUSA PRANZO DI OGGI. MOLTI DI QUEI COLLEGHI DI LAVORO CHE AVEVANO TRA LORO UN "AFFETTO STABILE" SI RICONGIUNGERANNO IN TALAMI AFFITTATI A 50 EURO L'ORA NELLE PIÙ DISPARATE MAGIONI DELLA CITTÀ. E DAL POMERIGGIO ANCHE I CONGIUNTI, FIDANZATI E AFFETTI VARI E AVARIATI DIRANNO ADDIO ALLA "QUARANTENA". NELLA NOTTE INCONTRI DI GRUPPO GINNICI NELLE AREE VERDI DI MILAN? AH, NON SAPERLO...-
LA QUARANTENA DEI GIUSTI: GUIDA TV PER RECLUSI – STASERA, VI AVVERTO, NIENTE EDWIGE, MA BEN DUE POLIZIOTTESCHI VIOLENTI GIRATI DA STELVIO MASSI PER LA 'PAC': “MARK IL POLIZIOTTO”, TUTTO GIRATO A GENOVA E “LA LEGGE VIOLENTA DELLA SQUADRA ANTICRIMINE”, TUTTO GIRATO TRA BARI E TRANI, UN TARALLO MOVIE INSOMMA – 'MARK' FU L’ESORDIO AL CINEMA DA PROTAGONISTA DI FRANCO GASPARRI, IDOLO DEI FOTOROMANZI “LANCIO”, ROBA DA QUINDICI MILIONI DI COPIE – VIDEO
C'ERAVAMO TANTO AMATO - IL GIUDICE COSTITUZIONALE: ''FRA TIRARE A CAMPARE E TIRARE LE CUOIA NON CI SARA' PIU' DIFFERENZA. IL CORONAVIRUS POTRÀ PASSARE, MA QUESTA CRISI HA CAMBIATO IL MONDO, PER SEMPRE. SOSTENIAMO LA RICERCA FARMACEUTICA AL DI LÀ DELLE CONVENIENZE DI INVESTIMENTO. E, PASSANDO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, METTIAMOCI L’ANIMO IN PACE: HA MOLTO PIÙ RAGIONE GRETA DI TRUMP''
LA COPERTURA È CORTA – LA MAGGIORANZA CONTINUA A LITIGARE SUL DECRETO APRILE, CHE DOVREBBE ARRIVARE A MAGGIO MA FORSE SLITTA A GIUGNO: DELLA MANOVRONA DA 55 MILIARDI 14 SERVIRANNO SOLO PER L’ALLUNGAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE. MA NE MANCHEREBBERO LA METÀ PER UN ERRORE DI CALCOLO DELL’INPS…
QUALCOSA NON TORNA - EMERGONO NUOVI RETROSCENA SULLA PARTITA INTER-JUVENTUS CHE FU DECISIVA PER L’ASSEGNAZIONE DELLO SCUDETTO 2018 CHE FINI' AI BIANCONERI AI DANNI DEL NAPOLI DI SARRI - ORSATO NON DIEDE UN SECONDO SACROSANTO CARTELLINO GIALLO A PJANIC - LE INDICAZIONI DAL VAR, L’INCOMPRENSIBILE DECISIONE DELL’ARBITRO, IL RACCONTO DI PECORARO…
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
VOLARE TORNERÀ UN LUSSO, COME NEGLI ANNI '80 - L'UNICO MODO PER TENERE INSIEME CONTI DELLE COMPAGNIE AEREE E PRESCRIZIONI ANTI CORONAVIRUS SARÀ RIDURRE DRASTICAMENTE IL NUMERO DI PASSEGGERI E ALZARE DI PARECCHIO IL PREZZO DEI BIGLIETTI. NON A CASO IL BOSS DI RYANAIR HA MINACCIATO DI SMETTERE DI VOLARE...
CHI GUARISCE DA COVID-19 DIVENTA IMMUNE? COME SI SPIEGA CHE ALCUNI PAZIENTI DICHIARATI GUARITI SONO POI RISULTATI NUOVAMENTE POSITIVI? PERCHÉ IL VIRUS È BIFASICO? SE CON L’INIZIO DELLA FASE 2 AVETE ANCORA UNA SERIE DI DOMANDE SENZA RISPOSTA SUL CORONAVIRUS, PROVATE A SCHIARIRVI LE IDEE LEGGENDO COSA ABBIAMO IMPARATO DA MESI DI LOTTA CONTRO IL NEMICO INVISIBILE…