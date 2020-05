8 mag 2020 11:33

IMMUNI, MA NON DALLE MENZOGNE - DAL 9 MARZO, ALLE DIVERSE RIUNIONI INFORMALI SU COME DOVEVA ESSERE FATTA LA APP CHE CONSENTE IL TRACCIAMENTO DELLE PERSONE VENUTE A CONTATTO CON UNA PERSONA INFETTA, ERANO PRESENTI UN RAPPRESENTANTE DELLA PISANO E UN ALTRO IN QUOTA DIS-VECCHIONE. DUNQUE, ENTRAMBI SAPEVANO COME PROCEDEVA LA ''COSTRUZIONE” DELLA APP - DUBBI E OMBRE ANCHE SULLA SOCIETÀ CHIAMATA A GESTIRE L'APP IMMUNI, BENDING SPOONS, CHE HA TRA GLI AZIONISTI ANCHE UN FONDO CINESE - ORA PISANO E VECCHIONE DEVONO APPLICARE PER SE STESSI UNA NUOVA APP, QUELLA DELLE DIMISSIONI...