MANCINI E L’AUTOGRILL: RENZI VUOL LOCALIZZARE PURE L’AISE

Estratto dell’articolo di Valeria Pacelli e Vincenzo Bisbiglia per il “Fatto quotidiano”

C’è un senatore della Repubblica italiana che ha chiesto a una Procura di acquisire le celle telefoniche degli uomini dell’Aise, i servizi segreti per l’estero, e di rintracciare la loro posizione. E lo ha fatto nel proprio interesse personale per chiarire i confini di una vicenda che lo vede protagonista. Quel senatore è Matteo Renzi, e la richiesta è arrivata tramite una memoria presentata dal suo avvocato ai pm di Roma che indagano sul video dell’incontro all’autogrill di Fiano Romano tra il politico e l’ex 007 Marco Mancini. Solo per aver ripreso questo appuntamento e aver inviato le immagini a Report, una professoressa è stata indagata per diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. […]

Renzi […] ha definito l’insegnante come “sedicente” tale, come se dietro quel video ripreso da una cittadina qualunque potesse nascondersi chissà quale complotto. […] Nel corso degli accertamenti della Digos, delegata della Procura di Roma, non sono emersi collegamenti tra la donna e il mondo dell’intelligence. […] La Digos ha anche identificato l’uomo che a volto coperto in tv ha indicato l’interlocutore di Renzi in Mancini e che non citeremo perché crediamo nella sacralità delle fonti.

[…] il legale di Renzi ha voluto chiedere ai pm di “accertare […] se personale appartenente all’Aise o ad altri apparati dell’intelligence (Aisi, Dis) sia uscito da Forte Braschi il 28 dicembre 2021 (tra le 15:30 e le 17:00) e abbia avuto contatti telefonici con” l’uomo che ha identificato Mancini in tv, “ovvero se le celle agganciate dalle utenze di tale personale consentano di geolocalizzare il personale medesimo nei pressi” dell’uomo. Si chiede quindi di verificare le celle di chi, nelle date e orari indicati, sia uscito dall’Aise. […]