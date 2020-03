“SIAMO MESSI PEGGIO DELLA CINA” – SE VOLETE UNA DOSE DI PANICO SENTITE COSA DICE L’IMPRENDITORE ALBERTO FORCHIELLI: “LORO SONO UN MILIARDO E 400, NOI 60 MILIONI, UN DATO DI 23 VOLTE INFERIORE. NOI SIAMO A CIRCA 4 MILA CASI DI CONTAGIO, CHE MOLTIPLICATI PER 23 DIVENTANO 92 MILA. LA CINA NE HA AVUTI 80 MILA” – SEMPRE CHE LA CINA DICA LA VERITÀ E SENZA CONSIDERARE L’ETÀ MEDIA DELLA POPOLAZIONE… – VIDEO

A Otto e mezzo in collegamento con Lilli Gruber c'è Alberto Forchielli, un imprenditore che è rientrato in Italia lo scorso novembre e che è soprattutto un esperto di Cina, avendo vissuto e fatto fortuna lì per lungo tempo.

"L'Italia farà la fine di Wuhan?", è la domanda della conduttrice di La7. E la risposta di Forchielli non è affatto rassicurante: "Noi dovremmo essere messi peggio della Cina. Se facciamo le proporzioni, loro sono un miliardo e 400 milioni, noi 60 milioni, quindi la nostra popolazione è circa 23 volte inferiore. Noi siamo a circa 4mila casi di contagio, moltiplicati per 23 diventano 92mila e la Cina ne ha avuti 80mila. Quindi come intensità di contagio siamo messi peggio".

