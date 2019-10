MA CHI È JOSEPH MIFSUD? - IL MISTERIOSO PROFESSORE MALTESE UNA VOLTA DISSE CHE L’UNICA FONDAZIONE DI CUI ERA MEMBRO ERA LA “CLINTON FOUNDATION” E CHE IL SUO PENSIERO ERA “DI SINISTRA” - SE AVESSE DAVVERO SPACCIATO LE MAIL DELLA MOGLIE DI BILL PER AFFOSSARLA ALLE ELEZIONI SAREBBE DAVVERO UN TIPO COERENTE - IL LEGAME CON GIANNI PITTELLA E LE CONDANNE PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Giacomo Amadori e Antonio Grizzuti per “la Verità”

JOSEPH MIFSUD

E se l' uomo del mistero fosse solo un abile maneggione, uno di quei personaggi di cui è pieno il sottobosco capitolino? Su Internet si possono trovare diverse biografie di Joseph Mifsud, una anche sul sito del Parlamento europeo, ma sono tutte piuttosto generiche.

JOSEPH MIFSUD BORIS JOHNSON

Per esempio, si sa solo che Mifsud è nato nel 1960, senza specificazione del mese e dell' anno. Nel curriculum sostiene di essersi laureato in Scienze della formazione a Malta, in Pedagogia a Padova e di aver conseguito un dottorato in filosofia a Belfast. Un curriculum da insegnante di scuola dell' obbligo. Ma egli, più pomposamente, si presenta come «professore di relazioni internazionali», materia che avrebbe insegnato a Malta, Perugia, Londra e Roma.

vincenzo scotti (2)

Ma nella Capitale, per esempio, secondo il fondatore della Link campus, l' ex ministro Vincenzo Scotti, non avrebbe tenuto neppure una lezione, solo qualche seminario. «Quando doveva diventare professore straordinario, è scoppiato il caso Russiagate». Mifsud nel suo cv scrive, però, di aver fatto l' advisor internazionale della Società per la gestione della Link campus.

CASALE SAN PIO - LINK CAMPUS

Forse perché l' ateneo nasce come costola dell' università di Malta. Mifsud ha scritto anche di essere stato capo di gabinetto del ministro degli Esteri maltese, il conservatore Michael Frendo, dal 2006 al 2008. Ma anche se ha lavorato al servizio del partito nazionalista, a Repubblica aveva confidato la sua vera inclinazione politica: «Sa qual è l' unica fondazione di cui sono proprio membro? La Clinton Foundation, pensi un po'. Detto tra noi, il mio pensiero è di sinistra». E da grande fan della Clinton avrebbe partecipato insieme con l' amico Gianni Pittella, ex vicepresidente socialista del Parlamento europeo, a un evento della Clinton a Filadelfia.

JOSEPH MIFSUD E GIANNI PITTELLA ALLA FESTA DEI GIOVANI DEMOCRATICI DI ROMA NEL 2017

Salvo spacciare nello stesso periodo le mail riservate della candidata per affossarla alle elezioni. Davvero un tipo coerente. Nel dicembre 2008 è stato eletto presidente dell' università euromediterranea su indicazione della Slovenia (presidente di turno del Consiglio europeo), mentre nel 2008 è diventato presidente del consiglio d' amministrazione del Consorzio universitario di Agrigento, su iniziativa del presidente della Provincia, esponente del centro destra.

matteo renzi gianni pittella

Ma anche in questa impresa non ha lasciato un buon ricordo di sé. La Corte dei conti l' ha condannato contumace (è irreperibile dalla fine del 2017) a risarcire 49.300 euro allo stesso consorzio, cifra che comprende lo stipendio e l' indennità di risultato che aveva assegnato all' ex segretario generale, una cifra notevolmente superiore rispetto alla retribuzione del predecessore. Nell' occasione i giudici contabili hanno evidenziato «la natura gravemente colposa del comportamento del convenuto che ha tralasciato di considerare le fondamentali norme di legge in materia».

hillary clinton 2

Durante la sua presidenza al Consorzio è iniziata anche un' inchiesta penale su alcune presunte assunzioni di favore per cui è in corso un processo. Nel corso di questa indagine gli investigatori hanno controllato i suoi precedenti penali e i suoi flussi finanziari. Apprendendo così che risulta «condannato in data 28 ottobre 1997 per reati contro la pubblica amministrazione».

Quanto ai guadagni, anche quelli non sembrano da premio Nobel: nel 2008 avrebbe ricevuto 6.345 euro dall' università telematica internazionale Uninettuno e, sempre gli investigatori, annotano che per l' anno d' imposta 2005 risulta aver percepito 490 euro dall' università di Perugia.

JOSEPH MIFSUD E Ivan Timofeev

Nelle carte esaminate dalla Verità sono state passate ai raggi X anche le attività imprenditoriali e immobiliari di diversi parenti di Joseph, compreso tale Philip Mifsud, classe 1955, arrestato e condannato in via definitiva nel 2017 come capo di un' organizzazione internazionale dedita al contrabbando di sigarette, che utilizzava come base per i propri traffici anche i porti libici.

simona mangiante 18

Le bionde sbarcavano poi negli scali italiani, da Gioia Tauro a Genova, dove si è svolto il processo.

Mifsud appare come il classico traffichino che cerca di massimizzare i rapporti d' interesse. Per esempio quando era presidente del Consorzio di Agrigento portò in città il suo mentore Frendo e tale Tony Zahra per fargli realizzare l' aeroporto cittadino: «Zahra non è solo un grosso imprenditore del turismo, con agganci e conoscenze in parecchi Stati», argomentò Frendo, «ma anche un manager con precise esperienze nel settore aeroportuale []. Ho subito pensato a lui quando dalla Provincia regionale e dal prof. Mifsud è arrivato l' input per il coinvolgimento del mio Paese». L' aeroporto non è mai stato iniziato.

george papadopoulos simona mangiante

Per scoprire qualcosa in più su Mifsud, La Verità nelle scorse settimane ha contattato Simona Mangiante, la moglie italiana dell' ex collaboratore di Donald Trump, George Papadopoulos, l' uomo a cui Mifsud parlò delle mail compromettenti («dirt») di Hillary Clinton, dando il via al Russiagate. «Ho conosciuto Mifsud qualche anno fa al Parlamento europeo dove ho lavorato come amministratore di commissione parlamentare per sette anni» ci ha detto la Mangiante.

JOSEPH MIFSUD 1

«Mifsud era un personaggio eclettico; presentato come accademico era in realtà molto ben introdotto nei circoli politici dei socialdemocratici europei» e «organizzava eventi con il gruppo socialista».

simona mangiante 9

Per esempio era in stretti rapporti, come detto, con Pittella, l' uomo che avrebbe presentato Mifsud alla Mangiante, sua amica di famiglia, in occasione della conferenza per la fondazione di Euromed. Poi, quando la Mangiante, nel 2016, conclude la sua esperienza a Bruxelles, raggiunge Mifsud a Londra, dove lavora brevemente per il London center of international law practice, di cui Mifsud era codirettore con Nagi Idris.

simona mangiante george papadopoulos 1

Ma l' ufficio londinese, dice sempre alla Verità la donna, aveva tutta l' aria di una copertura: «In quella sede ero director of international and diplomatic relations, un titolo impegnativo cui corrispondevano mansioni assolutamente non chiare. È una struttura che mi ha sempre destato molti sospetti, al punto che l' ho abbandonata dopo tre mesi».

SIMONA MANGIANTE

Quanto alla figura di Mifsud, la consorte di Papadopoulos tiene a precisare: «Parlo esclusivamente in base alla mia esperienza diretta. Le sue relazioni e affiliazioni politiche rendono inverosimile la caratterizzazione di Mifsud come una spia russa al servizio di Putin per agevolare Trump. Quanto al Russiagate, le deduzioni elaborate da mio marito in base alla sua esperienza rendono plausibile la lettura dell' intera vicenda come di una collusione contro Trump».

george papadopoulos con la moglie simona mangiante simona mangiante george papadopoulos 2 simona mangiante 14