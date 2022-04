19 apr 2022 08:08

MAI DIRE SHANGHAI - NELLA CITTÀ CINESE, IN LOCKDOWN DA SETTIMANE PER LA NUOVA ONDATA DI VARIANTE OMICRON, CI SONO STATI ALTRI SETTE MORTI PER COVID E VENTIMILA CONTAGI: IL GOVERNO INSISTE CON LA POLITICA ZERO-COVID, CON BLOCCHI, TEST DI MASSA E LUNGHE QUARANTENE, NONOSTANTE LE PROTESTE DEI CITTADINI CHE NON RIESCONO A PROCURARSI CIBO E LE CONDIZIONI TROPPO DIFFICILI DA SOPPORTARE…