NEL NOME DEL PADRE - NELLE FILIPPINE STA PER ESSERE ELETTO MARCOS JR., IL FIGLIO DEL DITTATORE CHE LA POPOLAZIONE COSTRINSE ALL'ESILIO NEL 1986 - SOPRANNOMINATO "BONGBONG" SI AVVIA A FARE IL PIENO DEI VOTI SENZA AVER MAI RIPUDIATO QUELLA CHE NEI COMIZI DEFINISCE "L'EPOCA D'ORO DEL GRANDE ARCIPELAGO", ANNI SEGNATI DA VIOLENZE, ABUSI, E DAL SACCHEGGIO DI 10 MILIARDI DI DOLLARI DALLE CASSE DELLO STATO....

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Alessandra Muglia per il "Corriere della Sera"
 

Marcos Jr. Marcos Jr.

Musica, balli, gag e zero programmi. Erano in migliaia ieri all'ultimo comizio-show di Ferdinand Marcos junior. Trentasei anni dopo aver cacciato il padre con una rivoluzione popolare, i filippini stanno per mettere il figlio alla guida del Paese come successore del controverso Rodrigo Duterte.
 
Bongbong, com'è soprannominato, grande favorito alle elezioni di domani, si avvia a fare il pieno di voti: il 56 per cento, secondo l'ultimo sondaggio di Pulse Asia. Maggioranza assoluta, come non succedeva dai tempi di suo padre. E questo senza aver mai ripudiato quella che nei comizi definisce «l'epoca d'oro del grande arcipelago», gli anni della dittatura di Marcos senior, segnato da violenze, abusi e dal saccheggio di 10 miliardi di dollari delle casse dello stato.
 

Marcos Jr. 2 Marcos Jr. 2

Milioni di filippini in rivolta costrinsero i Marcos all'esilio: la democrazia sembrava aver respinto l'autocrazia. A eroderla, «la dittatura delle dinastie», come la definisce lo scrittore Miguel Syjuco. Nel 2019, in un Paese di 110 milioni di persone, 234 famiglie detenevano il 67% dei posti in Parlamento.
 
Una delle prime azioni di Duterte nel 2016 è stata trasferire la salma di Ferdinand Marcos dal mausoleo di famiglia al Cimitero nazionale degli eroi di Manila. E quando a fine mandato, non potendosi ricandidare, ha schierato la figlia Sara, lei si è accontentata di correre per la vicepresidenza in modo da non intralciare Marcos jr.
 

Marcos Jr. e Sara Duterte Marcos Jr. e Sara Duterte

In un video su YouTube si vedono i due «eredi» ridere e chiacchierare insieme della loro passione per hamburger e frullati di mango e poi dimenarsi a ritmo di rap. Coreografie, leggerezza. E revisione del passato attraverso l'uso massiccio dei social media.
 
È stato stimato che il 47 per cento dei follower di Marcos - un milione su YouTube e tre milioni su Facebook - non sono persone reali, ma profili falsi creati per amplificare i suoi messaggi e prendere di mira giornalisti e «rivali», distorcere la storia.
 

ferdinando marcos jr 8 ferdinando marcos jr 8

Il processo di riabilitazione dei Marcos non è stato affidato al caso. Bongbong si sarebbe rivolto a Cambridge Analytica per «rebrandizzare» l'immagine della famiglia sui social media, ha rivelato una ex dipendente della società britannica, Brittany Kaiser, al sito di notizie Rappler, fondato dal Nobel Maria Ressa. Fatto che lui ha negato. La strategia pare abbia funzionato: l'avvocata Leni Robredo, di fatto sua unica sfidante, si fermerebbe al 33%.

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