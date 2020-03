NON SEPARI IL VIRUS CIÒ CHE DIO HA UNITO - LA COPPIA DI ANZIANI CONIUGI, DI 89 E 88 ANNI, SEPARATA DAL CORONAVIRUS: LUI È IN QUARANTENA DOPO IL CONTAGIO, LEI NO E SI SALUTANO DALLA FINESTRA - LA FOTO SCATTATA NELLA CASA DI RIPOSO “LIFE CENTER” DI KIRKLAND, VICINO A SEATTLE...

Chiara Severgnini per www.corriere.it

Gene Campbell ha 89 anni e ha contratto il nuovo coronavirus nella casa di riposo Life Center di Kirkland, vicino a Seattle. Sua moglie, Dorothy Campbell, ha un anno meno di lui e la Covid-19, per ora, l’ha risparmiata. Il signor Campbell è in quarantena, lei no. E così si possono salutare solo attraverso un vetro. L’immagine della coppia è stata catturata dai fotografi dell’agenzia Epa, accorsi a Kirkland per documentare la situazione al Life Center, uno dei focolai dell’epidemia nello stato di Washington: almeno 18 contagi sono stati ricondotti alla casa di riposo e sei tra gli anziani ospiti della struttura hanno già perso la vita dopo aver contratto il nuovo coronavirus.

La coppia di anziani coniugi separata dal coronavirus

LA STORIA DEI CONIUGI CAMPBELL

I coniugi Campbell sono sposati da più di 60 anni. Dal momento che la signora Dorothy ha difficoltà a camminare, è riuscita a raggiungere la finestra della casa di riposo attraverso cui può salutare il marito solo con l’aiuto del figlio Charlie Campbell, un infermiere. Necn riferisce che gli anziani coniugi sono riusciti anche a scambiare qualche parola al telefono. Dorothy vive a Bothell, a pochi km dal Life Center.

IL FOCOLAIO NELLA CASA DI RIPOSO

La casa di riposo Life Center è oggi al centro di una controversia: l’alto numero di contagi e i sei decessi avvenuti nella struttura ha spinto le famiglie di alcuni degli ospiti a chiedersi se non sia stato commesso qualche errore nei protocolli di prevenzione. Altri hanno lamentato una scarsa trasparenza da parte dei vertici di Life Center: alcune famiglie, a quanto riferiscono i media locali, hanno saputo dei contagi solo dai notiziari.

Essendosi ammalati anche alcuni dei dipendenti, inoltre, c’è preoccupazione per il livello di cura garantito agli ospiti, tanto più in un momento così delicato. Il Centers for Medicare & Medicaid Services dello stato di Washington ha annunciato di voler inviare degli ispettori nella struttura e il vice presidente degli Usa Mike Pence ha dichiarato che è in corso «un’inchiesta molto approfondita» sul caso. Life Center ha diffuso un comunicato per precisare che sta lavorando con le autorità per monitorare lo stato di salute degli ospiti della casa di riposo e impedire nuovi contagi.

LA SITUAZIONE NEGLI USA

In totale, negli Usa ci sono ad oggi 233 casi accertati di nuovo coronavirus (dati aggiornati al 5 marzo, ndr). Nello stato di Washington, le persone che hanno contratto il virus sono 70, i decessi collegati alla Covid-19 sono 10. Il primo contagio negli Stati Uniti risale a gennaio. Oggi gli stati coinvolti dall’epidemia sono 14: tra essi, California, Florida e Washington hanno proclamato lo stato di emergenza.