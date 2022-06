ORA SIAMO TRANQUILLI: ‘’L’OCCIDENTE O È FROCIO OPPURE NON ESISTE’’ – AUTORE DI TALE PROFONDA CAZZATA IN FORMA DI ARTICOLO SULL’HUFF-POST È IL VISPO MANUEL PERUZZO: “ABBIAMO TUTTI SEMPRE MENO VOGLIA DI FARE SESSO MA I MASCHI CHE FANNO SESSO COI MASCHI, LO FANNO SEMPRE PIÙ DELL'ETERO MEDIO, SE SI ESCLUDE QUALCHE PRETE. IN QUESTO MESE GLI EVENTI PER IL GAY PRIDE SARANNO QUASI PIÙ LASCIVI DI UN GIUBILEO” – GRAN FINALE: “SIAMO ANCORA L'AVANGUARDIA DI QUESTA PULSIONE MORTIFERA E SEDUCENTE CHE PLASMA IL MONDO OCCIDENTALE’

Manuel Peruzzo per https://www.huffingtonpost.it

MANUEL PERUZZO

Sono tornato nei luoghi berlinesi che frequentavo quand’ero giovane e li ho trovati pieni di millennial geriatrici tenuti in vita da speed e acidi. Forse devo aggiornare la mappa. A una festa queer molto inclusiva ho sbirciato nella dark room e c’erano coppie che pippavano usando i cellulari come specchi; l’unica coppia che faceva sesso era un tizio che s’era rimorchiato una cicciona, ma forse, e lo scrivo sperando di sbagliarmi, era la sua fidanzata. È questa l’utopia queer: scopare scomodamente la propria fidanzata ubriaca?

Giro in sauna. Le saune a Berlino al posto della musica di Lady Gaga hanno la techno. Alla Boiler incontro un ventenne, forse il primo in questi luoghi, siamo in piscina, osserviamo gli esuli dei club che sciabattano alla ricerca di un diversivo, e mi dice ipnotizzato: “Se gli eterosessuali capissero che senza figli sarebbero esattamente come noi smetterebbero di farli”.

roma pride 2022 foto di bacco (60)

Forse lo hanno già capito dal momento che fanno il primo figlio a 60 anni e usano le carrozzine come stampelle. Di questo passo finirò a ridurmi a frequentare persone della mia età. Gli etero sono più pronti di noi ad abbracciare le teorie queer no-future.

Anche se molti omosessuali sono pronti a negarlo, noi siamo l’Occidente (a riconoscerlo sono rimasti Walter Siti e Putin). Chissà se Libeskind sa che quando l’eterosessuale entra nel museo ebraico pensa all’oppressione e alla persecuzione. Quando ci entra un omosessuale pensa ai cunicoli del Ficken3000, un cruising.

roma pride 2022 foto di bacco (25)

L’ho detto a un amico, mi ha subito raccontato d’essere stato cacciato con la scopa da un vigilante mentre era in mutande tra i piloni. Berlino non è più tanto povera ma rimane sexy, e le impiegate in gita fanno tappa prima al Currywurst 36, alla Porta di Brandeburgo, e uno stop negli scannatoi. Rischiano di macchiarsi la borsa pur di avere qualcosa da raccontare in pausa caffè.

Abbiamo tutti sempre meno voglia di fare sesso ma i maschi che fanno sesso coi maschi, ovvero la categoria medica e foglia di fico inventata per neutralizzare le discriminazioni negli anni '90, lo fanno sempre più dell'etero medio, se si esclude qualche prete. Credetemi sulla parola. In questo mese gli eventi per il gay Pride saranno quasi più lascivi di un Giubileo.

roma pride 2022 foto di bacco (24)

Mentre scrivo, le autorità mediche tedesche suggeriscono alle categorie a rischio di vaccinarsi contro il vaiolo. Mentre scrivo, invio alla mia virologa foto di brufoli. Non fa più paura a nessuno a parte qualche ipocondriaco. In parte è perché nessuno vuole essere il guastafeste nella politica dell’orgoglio, e si tende a non enfatizzare troppo i casi.

In parte è perché storicamente gli omosessuali hanno superato di peggio: persecuzioni religiose, condanne famigliari, raid polizieschi, l’ecatombe dell’AIDS. Quando le donne mi dicono: “Fortunati voi uomini, noi siamo giudicate male quando siamo disinibite”, le rispondo che veramente gli omosessuali è probabile s’accoppiassero anche nei campi di concentramento. Ora però vogliono anche loro la rispettabilità sociale in tutto: pure per girare con la maschera da cane in città.

roma pride 2022 foto di bacco (22)

C’è chi confonde avere un diritto con l’essere un bravo cittadino moralmente inappuntabile. Ma il liberalismo non funziona così: l'uguaglianza è nei diritti, la diversità è tutto il resto. Se l’ECDC avverte in un comunicato che i focolai di vaiolo hanno una prevalenza di maschi che fanno sesso coi maschi, c’è sempre chi si sente perseguitato. Scopro che anche la realtà è omofoba.

roma pride 2022 foto di bacco (21)

“Il vaiolo delle scimmie non si può definire né come una malattia sessualmente trasmissibile né come una malattia che colpisce soprattutto le persone omosessuali” ha detto Francesco Vaia dello Spallanzani. La sua intenzione è di evitare lo stigma. La mia è di svegliarvi. Certo che il vaiolo non è esclusivamente (omo)sessuale, ma se leggo che in Inghilterra su 190 casi confermati 111 sono tra uomini che a quanto pare tornano da saune e bar gay, e hanno lesioni ai genitali, è molto probabile non se le siano fatte prendendo il bus o perché sono molto cordiali e si salutano con un bacio lì. Ma non sono uno stimato virologo, solo uno che purtroppo ha ancora una vita sessuale.

roma pride 2022 foto di bacco (52)

Questa stucchevole prudenza è la conseguenza della necessaria vecchia battaglia militante del non confondere orientamento sessuale e comportamento a rischio. È vero, l’esperienza ci dice che stigmatizzare è controproducente: crea un falso senso di sicurezza negli eterosessuali e incoraggia misure punitive illiberali. Ma siamo abbastanza grandi da distinguere “è una malattia gay” da “i gay sono più a rischio”. Immaginare il sesso come un'esperienza priva di conseguenze è infantile. Doverlo ricordare fa di me una via di mezzo tra Adinolfi e la signorina Rottermeier. Ma non dovremmo già sapere tutto da tempo?

roma pride 2022 foto di bacco (51)

La correlazione tra omosessuali e comportamenti a rischio esiste eccome: basta un giro tra le dune di Maspalomas. Basta anche solo leggere i dati sulla sifilide. Basta avere una minima conoscenza della differenza tra pulsioni maschili e femminili e possibilità di realizzarle. C’è una via di mezzo tra essere De Mari ed essere Pollyanna?

Gli omosessuali sembrano temere più lo stigma che le bolle. Si è perso il confine tra colpevolizzazione e educazione, tra bigottismo e realismo. Ci sarà sempre qualcuno che vi inseguirà perché fate jogging in pandemia senza mascherina, fa parte della natura umana giudicare il prossimo dai balconi, ma sottostimare una malattia per evitare paternali mi pare essere il modo più efficace per facilitare la sua diffusione.

roma pride 2022 foto di bacco (50)