PULP FICTION SALENTINA - QUESTA MATTINA ALL'ALBA UN 21ENNE HA SPARATO AD ALTEZZA UOMO CON UNA MITRAGLIATRICE ALL'INGRESSO DI UN RESIDENCE DI GALLIPOLI - IL RAGAZZO, CHE E' STATO IDENTIFICATO ED E' RICERCATO DAI CARABINIERI, VOLEVA SPAVENTARE UN GRUPPO DI PERSONE TRA LE QUALI C'ERA L'EX FIDANZATA INSIEME AL NUOVO COMPAGNO - NESSUNO E' RIMASTO FERITO E...

Da Ansa.it

Sparatoria Residence Coppola

Ha sparato circa 16 colpi ad altezza d'uomo con una mitragliatrice, colpendo le colonne che si trovano all'ingresso del residence Coppola, a Gallipoli, poco dopo le 5 di questa mattina.

Per questo un 21enne è ricercato dai carabinieri che avrebbero già individuato il responsabile. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe sparato per spaventare un gruppo di persone, nessuna delle quali sarebbe rimasta ferita, tra le quali c'era anche la sua ex fidanzata in compagnia del nuovo compagno.

Residence Coppola