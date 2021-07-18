Ashton Kutcher testimonia al processo di Gargiulo
LO "SQUARTATORE DI HOLLYWOOD" - E' STATO CONDANNATO A MORTE MICHAEL GARGIULO: UCCIDEVA GIOVANI DONNE A COLTELLATE. AD UNA TAGLIO' I SENI PER ASPORTARE LE PROTESI DELLA CHIRURGIA PLASTICA - TRA LE SUE VITTIME ANCHE ASHLEY ELLERIN, CHE PROPRIO LA SERA IN CUI FU AMMAZZATA DOVEVA USCIRE CON L'ATTORE ASHTON KUTCHER - FU ARRESTATO QUANDO AGGREDI' NEL SONNO MICHELLE MURPHY...-
Ashton Kutcher testimonia al processo di Gargiulo
SUL CORPO DI LIBERO DE RIENZO NON C’ERA TRACCIA DI DROGA. MA NON SI PUÒ ESCLUDERE CHE L’ABBIA CONSUMATO NELLE ORE CHE HANNO PRECEDUTO LA SUA MORTE. POLVERE BIANCA, ALL’APPARENZA COCAINA, È STATA RITROVATA SU UN TAVOLO, NELL’OPEN SPACE CHE RIUNIVA SOGGIORNO E CUCINA. IN CASA C’ERANO ANCHE MOLTE SCATOLE DI FARMACI. ERANO REGOLARMENTE PRESCRITTI? L’ATTORE ERA IN TERAPIA? LIBERO ERA UN CONSUMATORE PENTITO DI COCAINA. L’ANALISI DEL CELLULARE MOLTO DIRA' SULLE…
FINCHE’ C’E’ GUERRA, C’E’ SPERANZA - LA MAIL DI FUOCO DEL SOTTOSEGRETARIO SILERI CHE ACCUSA LO STAFF DEL MINISTRO DELLA SALUTE: “DA PIÙ DI UN ANNO HO SERI PROBLEMI DI COMUNICAZIONE ALL'INTERNO DEL MINISTERO, PREVALENTEMENTE COL GABINETTO DEL MINISTRO” – TRA I DUE NON CORRE BUON SANGUE. ANZI, SI È A UN PASSO DALLE CARTE BOLLATE – SILERI: “CI SONO 4 PERSONE CHE HANNO LAVORATO E/O LAVORANO NEI MIEI UFFICI CHE NON PRENDONO UNO STIPENDIO DA 7 MESI E 12 GIORNI…”
ALITALIA? FALL-ITA – LA NUOVA SOCIETA’ DICE ADDIO A MILLEMIGLIA PER EVITARE GUAI CON BRUXELLES – IL PIANO INDUSTRIALE DI ITA DA POCO SVELATO PREVEDE CHE, "NON POTENDO PARTECIPARE ALLA GARA PUBBLICA" , LA SOCIETÀ NEONATA SI DOTI «SIN DA SUBITO DI UN NUOVO PROGRAMMA FEDELTA'- INTANTO 5,8 MILIONI DI CLIENTI SI CHIEDONO COSA SARÀ DEI LORO PUNTI ACCUMULATI...
“SIETE DELLE MERDE. SONO IN PIEDI DALLE QUATTRO E MEZZO. NON MI DOVETE ROMPERE” – ALTA TENSIONE IN VAL DI SUSA: UN CAMIONISTA SI RIBELLA AI NO TAV DOPO ESSERE STATO BLOCCATO DAGLI ATTIVISTI CHE LO HANNO ACCUSATO DI AVER PROVATO A FORZARE IL BLOCCO E A INVESTIRLI – URLA, SPINTONI E IL DELIRANTE COMUNICATO NO TAV: "IL CAMIONISTA PARE ESSERE UN AFFEZIONATO DEL TAV, LAVORA PER UNA DITTA CHE..." - VIDEO
MA CHI HA SBAGLIATO, PAGLIUCA? L’EX PORTIERE DELLA SAMP E DELLA NAZIONALE VEDE NEL TRIONFO DELL'ITALIA DI MANCINI LA MANO DI...BOSKOV - "ROBERTO HA SEGUITO IL SUO ESEMPIO E HA VINTO. IL MANCIO HA IMPARATO CHE AVERE UN GRUPPO FORTE E SAPERLO GESTIRE BENE PUÒ ESSERE LA TUA ARMA MIGLIORE. MI SONO COMMOSSO QUANDO HO SENTITO LA DEDICA DI ROBERTO AI SAMPDORIANI E A PAOLO MANTOVANI. E QUANDO HO VISTO LUI E LUCA..." - LA FRASE STRACULT DI BOSKOV DOPO UN GOL INCASSATO DALLA SAMP: "MA CHI HA SBAGLIATO, PAGLIUCA?" - VIDEO
CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
“NEGLI ULTIMI 7 GIORNI LA MAGGIORANZA DELLE REGIONI HA UNA CRESCITA DEI CASI, SOPRATTUTTO NELLA FASCIA DI ETÀ 10-29 ANNI” – SILVIO BRUSAFERRO, PRESIDENTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' LANCIA L'ALLARME: “IL GREEN PASS? BISOGNA TENER CONTO DELLE ESIGENZE SOCIALI. È UNA QUESTIONE CHE SPETTA ALLA POLITICA” – “OGGI IN ITALIA SONO 2,5 MILIONI LE PERSONE OVER60 CHE NON HANNO INIZIATO LA VACCINAZIONE E QUESTO È UN BACINO DI UTENZA PARTICOLARMENTE CRITICO”