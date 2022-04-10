bambini sfruttati dalla propaganda russa
cartone animato di propaganda russa
spot di propaganda russa lettera z
borodyanka devastata dai russi 1
"GLI UCRAINI SONO TUTTI NAZISTI" - DOPO IL FALLIMENTO DEL PRIMO MESE DI GUERRA, E L'ACCOGLIENZA OSTILE RISERVATA DAI CIVILI ALL'INVASIONE DELLA RUSSIA, IL CREMLINO HA CAMBIATO LA SUA PROPAGANDA - NON C'E' PIU' ALCUNA DISTINZIONE TRA GOVERNANTI E SEMPLICI CIVILI. "ANCHE LA GENTE COMUNE E' COLPEVOLE DI ESSERE COMPLICE DEL NAZISMO" - "I CRIMINALI SARANNO ANNIENTATI, OPPURE CONSEGNATI ALLA GIUSTIZIA"...-
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LE DONNE DEI PAPI – LUCETTA SCARAFFIA “INDIGNATA” CON BERGOGLIO E LA PSICHIATRA POLACCA ACCANTO A GIOVANNI PAOLO II IN AGONIA - L’AVVENENTE PASCALINA LEHNERT, LA SUORA TEDESCA SEGRETARIA, GOVERNANTE E INFERMIERA DI PIO XII E LA “RELAZIONE INTIMA” FRA L’ARCIVESCOVO DI PARIGI, MICHEL AUPETIT, E LAETITIA CALMEYN - SUOR VINCENZA TAFFAREL, GOVERNANTE E INFERMIERA DI GIOVANNI PAOLO I CHE NON COMPARE NEGLI ATTI SULLA MORTE DI PAPA LUCIANI E LA LEGGENDA DELLA PAPESSA GIOVANNA... - IL LIBRO DI BENEDICTE LUTAUD
LA GERMANIA FA MEA CULPA: SENZA IL GAS RUSSO IL FUTURO E’ DA REINVENTARE. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA STEINMEIER, L'UOMO CHE INSIEME AD ANGELA MERKEL HA INCARNATO LA POLITICA DEL DIALOGO CON PUTIN, AMMETTE DI “ESSERSI SBAGLIATO” SUL LEADER DEL CREMLINO, DEFINENDO ”UN ERRORE” IL SUO APPOGGIO AL GASDOTTO NORD STREAM 2, BLOCCATO DA BERLINO SOLO DOPO L'INIZIO DELL'AGGRESSIONE...
GENERALI DELLE MIE BRAME - L’ESITO DEL DUELLO TRA NAGEL-DONNET E CALTAGIRONE-DEL VECCHIO VERRÀ DECISO IL 29 APRILE DAL VOTO DEI FONDI INTERNAZIONALI AZIONISTI DEL LEONE DI TRIESTE – OGGI ISS E GLASS LEWIS, LE DUE MAGGIORI SOCIETÀ DI CONSULENZA MONDIALI SPECIALIZZATE NELLE RACCOMANDAZIONI DI VOTO PER GLI INVESTITORI, CONSIGLIANO, CON COMMENTI MOLTO DRASTICI, DI NON VOTARE LA LISTA CALTAGIRONE
"TORNATA DALL’OPERAZIONE HO SENTITO DIRE DAL MIO COMPAGNO DI STANZA: "QUI ACCANTO C’E’ UNA DONNA CHE NON SI PUÒ MUOVERE. ‘VORRÀ DIRE CHE QUESTA NOTTE DOVRÒ FARE TUTTO IO’. ERO FURIOSA. MA COME SI PERMETTE DI FARE BATTUTE SESSISTE? – LAURA BOLDRINOVA RACCONTA IL TUMORE SCOPERTO PER CASO E LE PREGHIERE DOPO L'INTERVENTO – "HO RIPENSATO AL DIRETTORE DELLA GAZZETTA DI LUCCA, CHE AVEVA SOLLECITATO I LETTORI A PREGARE PERCHE' MI VENISSE UN MALE INCURABILE E..." - "IL MIO MEDICO DICEVA BUONGIORNO A TUTTI. L’HO SGRIDATO E ORA DICE: A TUTTE E A TUTTI" - E SU SALVINI E MELONI
PUTIN CON IL CAPPIO AL COLLO – LA COREOGRAFIA CHOC DEGLI ULTRAS POLACCHI DEL LEGIA VARSAVIA – MAD VLAD È STATO RAFFIGURATO CON IL CAPPIO E LA MAGLIA DELLO SPARTAK MOSCA, IL CLUB GEMELLATO COI RIVALI POLACCHI DEL LECH POZNAN – DALLE TRIBUNE DEL SETTORE DEI TIFOSI DEL LEGIA SI È LEVATO ANCHE CORI CONTRO LA RUSSIA. GLI ULTRAS DEL CLUB DELLA CAPITALE POLACCA CONTESTANO L’INVASIONE DELL’UCRAINA - IL VIDEO
CAFONALINO - I PREGIUDIZI ME LI MAGNO: CENERESTE CON DEI TAGLIONI AL TARTUFO CUCINATI DA UN RAGAZZO CON LA SINDROME DI DOWN E LO SPETTRO AUTISTICO? AL CINEMA FARNESE DI ROMA PRESENTATO IL DOCUFILM “LE RICETTE DELLO CHEF ANTONIO PER LA RIVOLUZIONE”, CHE RACCONTA LA STORIA DELL’ALBERGO ETICO, IN CUI IL 60% DELLO STAFF È COMPOSTO DA PERSONE CON DISABILITÀ - PRESENTI ALLA SERATA ANCHE IL SENATORE COMINCINI, GLI ONOREVOLI ALEMANNO, CRIPPA E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
SIETE SEMPRE INCAZZATI? POTRESTE ESSERE MALATI – SI CHIAMA IL DISTURBO DA DISREGOLAZIONE DELL'UMORE DIROMPENTE E SI PRESENTA GIÀ PRIMA DEI DIECI ANNI DI ETÀ – CHI SOFFRE DELLA MALATTIA NON HA SOLO IL PROBLEMA DI PASSARE PER STRONZO, MA ANCHE MAGGIORI PROBABILITÀ DI AVERE “DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO, COMPORTAMENTI AUTOAGGRESSIVI E IDEAZIONE SUICIDARIA” – E SUL LEGAME TRA CATTIVO UMORE E DEPRESSIONE UNO STUDIO HA RIVELATO CHE...