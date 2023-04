TRANS LOVER, SVEGLIA: SONO STATI ASSEGNATI GLI OSCAR DEL PORNO TRANS! - LE VINCITRICI SONO EMMA ROSE E ARIEL DEMURE - BARBARA COSTA: “PREMIO ANCHE PER KASEY KEI, 27 ANNI, NIPPO-AMERICANA, UNA CHE POTREMMO DEFINIRE ‘KAWAI’, NON AGGRESSIVA, ALFIERE DI UN BEAUTY STYLE ALQUANTO ACQUA E SAPONE. IL CANONE DI BELLEZZA TRANS È SCOPPIATO: COMPLICE LA GRANCASSA SOCIAL, LE PORNOSTAR STANNO RIPUDIANDO I PRINCIPI ESTETICI PIÙ ECCESSIVI. RIMANGONO SÌ DEI CORPI FEDELI A ENFATIZZATE SILHOUETTE DEL PASSATO, E A LINEAMENTI DEL VISO CARICHI E MARCATI, MA SONO SEMPRE DI PIÙ QUELLE CHE…”

Barbara Costa per Dagospia

Il trionfo dei caz*i femmina! Con colpevole ritardo vi informo che sono stati assegnati i TEA, gli Oscar del Porno Trans, quest’anno offerti da Pornhub (bei soldi!), e chi sono le pornostar trans Best 2023? In alto le verghe, che la Best Trans '23, per la prima volta, sono due!!! È un ex equo!!! I voti risultano pari e le vincitrici sono Emma Rose e Ariel Demure, due pupe sud-floridiane, e Emma è Best Trans per la seconda volta di seguito. L’Oscar Trans meglio caz*uta è stato vinto da Kasey Kei, 27 anni, nippo-americana, una trans che potremmo definire kawai, non aggressiva, alfiere di un beauty style alquanto acqua e sapone.

Altri riconoscimenti importanti sono stati vinti da Sarina Havok (Best Trans Cam), Nyxi Leon (Best Trans Creator), Brittney Kade (Best Trans Model), Madame Morgan (Best Trans BBW, ossia "in carne"), e Foxxy è Best Trans Pornhub '23. Best Video è "Transfixed Muse Vol. 1", diretto dalla grandissima Bree Mills, mentre la scena trans la più arrapante è tra Jade Venus e Tori Easton in "TNT 3 Gender X".

Come si evince dalle foto, il canone di bellezza trans (se mai nel porno ve n’è stato uno…) è scoppiato: complice la grancassa social, le pornostar trans stanno ripudiando i principi estetici più eccessivi: rimangono sì dei corpi fedeli a enfatizzate silhouette del passato, e a lineamenti del viso carichi e marcati, ma sono sempre di più le attrici trans odierne che non si alterano le forme esasperatamente. A tal punto che seni solo dagli ormoni accennati restano tali. I peni rimangono oltre la media.

Gli Oscar del Porno Trans danno risalto anche a chi il pene non ce l’ha ma è trans lo stesso, è trans maschio: sono gli attori nati femmine e transitati a maschi e che mantengono la loro vagina – e interno apparato riproduttivo femminile completo – ma hanno fatto il percorso parallelo e contrario: da femmine a maschi. E il Miglior Pornostar Trans con vagina 2023 è Keith Eros! Applauso alle ascelle pelose e ancora più forte per la vagina foltissima di Keith Eros, in trend con le colleghe femmine nate e rimaste tali e che non se la depilano più (quando la rilanciamo la moda di non depilarsi più nemmeno l’ano? Io non vedo l’ora…).

Agli Oscar del Porno Trans 2023 è successo quel che un po’ tutti temevano: Dante Colle si è portato a casa l’ennesima statuetta, e per le sue sc*pate con Aubrey Kate in "Pansexual X Porn Crush 3". Io segnalo che i porno premi che si sta portando a casa Dante Colle rasentano lo scandalo e non perché il ragazzo non sia un attore superlativo, moooolto caldo, e con un attrezzo pistonante a dovere, ma per questa ragione: si dà il caso che il pornoattore Dante Colle si dichiari pansex e lo sia a tutti gli effetti. Questo gli confà la capacità di pornare sui set con donne, uomini, trans col pene, trans con vagina, insomma, con tutti!!! E Dante lo fa. Mirabilmente.

Di conseguenza centra nomination per gli Oscar porno etero, ma pure gay, ma pure trans. Ha mille possibilità in più di vincerli rispetto ai colleghi non pansex. È giusto? Dante esprime nient’altro che la sua genuina sessualità, ne convengo. D’altronde, non si può chieder a un attore etero di pornare contro la sua natura. In passato lo facevano, imbottendosi di "aiutini", per guadagnare più soldi.

Oggi tale prassi è in disuso. Invece le pornostar femmine bisex e no con le colleghe trans col pene e no ci pornano, di gusto, e vincono un Oscar Trans come la deliziosa Vanessa Vega, per i suoi amplessi di gruppo con le trans Jessy Dubay, Eva Maxim e Jade Venus in "Bad Girls For Ever".

Anche gli Oscar Trans premiano la Best Pornostar non USA. Ma, al contrario degli Oscar non Trans, qui non c’è nessun Siffredi trans, e l’Italia non brilla. Stavolta il premio va alla canadese Bailey Archer. Ehi!!! Occhi fissi sulle trans più nuove: Best New Trans Star è Zariah Aura, e guardate questa, Izzy Wilde, votata dagli spettatori del porno trans. Da innamorarsene.

P.S. Gli Oscar del Porno Trans 2023 sono stati presentati per la quinta volta consecutiva da Domino Presley, tranny veterana e succosa, e le interviste sul red carpet sono state fatte da Foxxy e Natassia Dreams. E questa qui che ci sta a fare agli Oscar Porno Trans se il pene più non ce l’ha? Al suo posto s’è fatta fare una vagina. Natassia Dreams sta lì in quanto Ambassador Pornhub, per contratto dove va Pornhub va lei, e poi Natassia è la diva del porno trans, avendolo girato per 20 anni, cioè fino a che del suo pene, nonché "socio" di lavoro, ha sentito, capito e deciso che era arrivato il momento di disfarsene.

