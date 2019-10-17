Meanwhile Extinction Rebellion tried to block Jubilee Line trains in Canning Town and this is the commuters’ reaction... it’ll be another loooooong day. pic.twitter.com/vVgqsoeVTe— Antonello Guerrera (@antoguerrera) October 17, 2019
VIDEO-FLASH! - AMBIENTALISMO, LO STAI FACENDO NEL MODO SBAGLIATO! QUEI GENI DEI MILITANTI DI “EXTINCTION REBELLION”, CHE DA SETTIMANE PARALIZZANO LONDRA, HANNO PROVATO A BLOCCARE LA “JUBILEE LINE” DELLA METRO DELLA CAPITALE INGLESE. CIOÈ UNO DEI POCHI MEZZI DI TRASPORTO DAVVERO ECOLOGICI. E LE PERSONE PRENDONO UBER…-
Meanwhile Extinction Rebellion tried to block Jubilee Line trains in Canning Town and this is the commuters’ reaction... it’ll be another loooooong day. pic.twitter.com/vVgqsoeVTe— Antonello Guerrera (@antoguerrera) October 17, 2019
UN WÜRSTEL IN QUEL POSTO - L’ECONOMIA TEDESCA FRENA E PENALIZZA LA FILIERA DELL'EXPORT DEL MADE IN ITALY, CHE AD AGOSTO PERDE IL 3,4%, IL 7,5% NEI CONFRONTI DELLA FU “LOCOMOTIVA D’EUROPA” - IN PARTICOLARE LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI AUTO HA UN IMPATTO FORTE SUI COMPONENTISTI ITALIANI. MA NON SOLO…
CAFONALINO – IL PRIMO RED CARPET DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA VA IN SCENA AL TEATRO DELL'OPERA CON L’ANTEPRIMA DEL FILM ‘LA PRIMA DONNA’ DI TONY SACCUCCI - IN PRIMA FILA IL CAPO DELLA POLIZIA FRANCO GABRIELLI CON LA MOGLIE TITTI POSTIGLIONE, ALESSANDRO PROFUMO E CONSORTE, VESPA CON LA MOGLIE, MADIA, FRANCESCA REGGIANI, MAITE BULGARI E MARIO SECHI...
UNA SOTTILE VENDETTA – LA DIVERTENTE STORIA DIETRO IL PALAZZO PIÙ SOTTILE DI BEIRUT CHE NEL SUO PUNTO PIÙ STRETTO NON SUPERA I 60 CENTIMETRI: LA COSTRUZIONE RISALE AGLI ANNI ’50 ED È IL FRUTTO DI UNA FAIDA TRA FRATELLI CHE SI CONTENDEVANO UN PEZZO DI TERRA LASCIATO IN EREDITÀ DAL PADRE – UNO DEI DUE, SCONTENTO DELLA DIVISIONE, LO COSTRUÌ PER IMPEDIRE ALL’ALTRO LA…(VIDEO)
IL VIAGRA ALLUNGA (PURE) LA VITA – UN TEMA DI RICERCATORI CALIFORNIANI HA SCOPERTO CHE LA PILLOLA BLU È UTILE ANCHE NEL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO: UNITO A UN FARMACO IMMUNOSTIMOLANTE, DILATA I VASI SANGUIGNI E AIUTA LE CELLULE STAMINALI DEL SANGUE PRODOTTE NEL MIDOLLO A ENTRARE IN CIRCOLAZIONE IN MODO DA ESSERE CATTURATE PIÙ FACILMENTE…