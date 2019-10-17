VIDEO-FLASH! - AMBIENTALISMO, LO STAI FACENDO NEL MODO SBAGLIATO! QUEI GENI DEI MILITANTI DI “EXTINCTION REBELLION”, CHE DA SETTIMANE PARALIZZANO LONDRA, HANNO PROVATO A BLOCCARE LA “JUBILEE LINE” DELLA METRO DELLA CAPITALE INGLESE. CIOÈ UNO DEI POCHI MEZZI DI TRASPORTO DAVVERO ECOLOGICI. E LE PERSONE PRENDONO UBER…

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