Estratto dell’articolo di Gianluca Roselli per “il Fatto Quotidiano”

Non l’ha presa affatto bene, Guido Crosetto, che forse per la prima volta s’è trovato “paparazzato” su un giornale di gossip. La testata in questione è Novella 2000, settimanale del gruppo Visibilia (quello guidato da Daniela Santanchè, prima che ne cedesse le quote). Il ministro della Difesa e la Pitonessa militano nello stesso partito (FdI) e sono concittadini (entrambi di Cuneo).

Nel servizio, […] si vede il ministro a mollo nelle acque di Santa Margherita di Pula, nota località turistica a sud ovest di Cagliari. Foto in cui il ministro bacia con passione sua moglie, Gaia Saponaro, e gioca in acqua con i due figli piccoli Carole e Leon. Nelle immagini c’è anche Alessandro, figlio più grande avuto da un precedente matrimonio.

“Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy. È successo ad altri e tengo per me la rabbia. Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie. Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con due figli. È molto più bella di me? Sì è vero!”, ha twittato Crosetto, in riferimento ai commenti apparsi sui social.

Insomma, quelle foto al ministro non sono affatto piaciute. Anche perché lui tiene moltissimo alla sua privacy. Sono da considerare un colpo basso da parte del gruppo editoriale che apparteneva a Santanchè?

Dallo staff giurano di no: i due, pur non essendo migliori amici, possono vantare un buon rapporto. Tanto più che Crosetto si è pure speso in sua difesa sullo scandalo Visibilia.

Insomma, si tratterebbe solo di uno “scoop giornalistico” […]

