Ma meno male che questo trust di cervelli è al mare nell’impossibilità di fare danni. Sono i benefici del Ferragosto. Lasciamo le cose come stanno. https://t.co/hRIyLhPsLt— Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 16, 2021
FLASH! - CALENDA SPERNACCHIA LA RIMPATRIATA TRA DI MAIO, EMILIANO E BOCCIA IN SPIAGGIA A PORTO CESAREO: “MA MENO MALE CHE QUESTO TRUST DI CERVELLI È AL MARE NELL’IMPOSSIBILITÀ DI FARE DANNI. SONO I BENEFICI DEL FERRAGOSTO. LASCIAMO LE COSE COME STANNO….”-
Ma meno male che questo trust di cervelli è al mare nell’impossibilità di fare danni. Sono i benefici del Ferragosto. Lasciamo le cose come stanno. https://t.co/hRIyLhPsLt— Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 16, 2021
E L’UE CHE FARA' PER L'AFGHANISTAN? PAGHERA' ANCORA ERDOGAN PER TENERE LONTANI I PROFUGHI – L’EUROPA SUBISCE IL CAOS A KABUL E CONVOCA UNA RIUNIONE “D’EMERGENZA” - TANTO PER CAMBIARE I 27 VANNO IN ORDINE SPARSO, IN ATTESA DELL’INEVITABILE ONDATA DI MIGRANTI DEI PROSSIMI MESI. LA GERMANIA FA CAPIRE CHE NON È DISPOSTA A FARE COME NEL 2015 CON I SIRIANI, E RICICCIA L’IPOTESI DI FINANZIARE (ANCORA) ERDOGAN PER TENERE I RIFUGIATI AL POSTO NOSTRO. COSÌ PUÒ RICATTARCI MEGLIO...
“LA CINA HA UN INTERESSE VITALE IN AFGHANISTAN DI CUI NESSUNO PARLA” - L’EX MINISTRO DEGLI ESTERI, FRANCO FRATTINI: "LI' C’È LA RISERVA DI MINERALI SOTTERRANEI MAGGIORE DEL MONDO. NEL MOMENTO IN CUI I CINESI SI IMPADRONISCONO, LEGALMENTE, DELLE CONCESSIONI MINERARIE AFGHANE, METTONO INDIA E GIAPPONE CON LE SPALLE AL MURO, METTENDO DI CONSEGUENZA CON LE SPALLE A MURO L’INTERO OCCIDENTE. PECHINO STA SOMMERGENDO I TALEBANI DI DENARO E NON SO COS’ALTRO..."
“IN AFGHANISTAN ABBIAMO SBAGLIATO TUTTO” - IL MEA CULPA DEI LEADER EUROPEI DOPO IL DISASTRO DI KABUL. ANGELA MERKEL PUNTA IL DITO CONTRO GLI AMERICANI: “È IL RISULTATO DI RAGIONI DI POLITICA INTERNA AMERICANA” - MACRON INVOCA UN’INIZIATIVA EUROPEA PER PROTEGGERE IL CONTINENTE DA “FLUSSI MIGRATORI IRREGOLARI” - E INTANTO NEGLI USA I MEDIA SCARICANO BIDEN PER AVER DATO LA COLPA AGLI AFGHANI (E A TRUMP). SONO GLI STESSI CHE PER ANNI HANNO INVOCATO IL RITIRO DELLE TRUPPE? – VIDEO
FLASH! - LA CASELLATI NE FA FUORI UN ALTRO. DOPO AVER CAMBIATO ED ESAMINATO QUASI UNA DOZZINA DI PORTAVOCE, SALTA ANCHE FRANCESCO CONDOLUCI, CAPO UFFICIO STAMPA DELLA PRESIDENZA DEL SENATO. A COMUNICARLO È STATO LO STESSO GIORNALISTA IN UN MESSAGGIO WHATSAPP INVIATO ALLA STAMPA, DOVE ANNUNCIA L’INIZIO DI UNA NUOVA ESPERIENZA PROFESSIONALE. CAZZATE. CHIEDETE AL CAPO DI GABINETTO NITTO PALMA…