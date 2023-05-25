MATTEO RENZI CON LA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA CON SALVO NASTASI MATTEO RENZI CON LA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA CON SALVO NASTASI
FLASH! COSA SI SARANNO DETTI A ROMA, STAMATTINA A COLAZIONE, MATTEONZO RENZI E SALVO NASTASI, "COLLEZIONISTA DI CADREGHE DA FAR IMPALLIDIRE POLTRONE E SOFÀ"? STAVANO ORGANIZZANDO LA PROSSIMA CENA DI POTENTONI VARI E AVARIATI? NONOSTANTE I DUE FISCHIONI PRESI DALL'INTER IERI SERA, IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD, REDUCE DA UNA SEDUTA DI JOGGING, SFOGGIA UNA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA E AFFOGA I SUOI DISPIACERI SPORTIVI ADDENTANDO VORACEMENTE UN CORNETTAZZO (SE CORRI E POI MAGNI LA BRIOCHE, E' TUTTO INUTILE...)-
MATTEO RENZI CON LA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA CON SALVO NASTASI MATTEO RENZI CON LA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA CON SALVO NASTASI
MENO MALE CHE CI PENSA LA PREGIUDICATA MONTARULI A RICHIAMARE I VERTICI RAI ALL'ATTENZIONE SUL BILANCIO – LA VISPA DEPUTATA MELONIANA, VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE VIGILANZA RAI, SI AUGURA CHE IL NUOVO CORSO DI VIALE MAZZINI “GARANTISCA IL PLURALISMO E UN BILANCIO DELL'AZIENDA SOLIDO”. E SE LO DICE LEI, CONDANNATA IN VIA DEFINITIVA PER PECULATO, PER AVER USATO INDEBITAMENTE I RIMBORSI DELLA REGIONE PIEMONTE...
“TRANQUILLIZZO TUTTI, NON È UNA CANDIDATURA” – GIORGIA MELONI IN CONFERENZA STAMPA A BOLOGNA, CON URSULA VON DER LEYEN, DEFINISCE RAFFAELE FITTO "PRESIDENTE" E POI SI CORREGGE – POI DICE ALLA CAPA DELLA COMMISSIONE UE, A CUI VUOLE FARE LE SCARPE (PER METTERE AL SUO POSTO MANFRED WEBER), CHE L’ITALIA HA BISOGNO DI “UN OCCHIO DI RIGUARDO SUI FONDI” - LA SBROCCATA CON UNA GIORNALISTA: "SONO COLPITA CHE IL TEMA CHE VI STA A CUORE È CHI SARÀ IL COMMISSARIO, MENTRE CI SONO ANCORA I FUNERALI..." - VIDEO