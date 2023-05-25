FLASH! COSA SI SARANNO DETTI A ROMA, STAMATTINA A COLAZIONE, MATTEONZO RENZI E SALVO NASTASI, "COLLEZIONISTA DI CADREGHE DA FAR IMPALLIDIRE POLTRONE E SOFÀ"? STAVANO ORGANIZZANDO LA PROSSIMA CENA DI POTENTONI VARI E AVARIATI? NONOSTANTE I DUE FISCHIONI PRESI DALL'INTER IERI SERA, IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD, REDUCE DA UNA SEDUTA DI JOGGING, SFOGGIA UNA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA E AFFOGA I SUOI DISPIACERI SPORTIVI ADDENTANDO VORACEMENTE UN CORNETTAZZO (SE CORRI E POI MAGNI LA BRIOCHE, E' TUTTO INUTILE...)

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MATTEO RENZI CON LA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA CON SALVO NASTASI MATTEO RENZI CON LA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA CON SALVO NASTASI MATTEO RENZI CON LA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA CON SALVO NASTASI MATTEO RENZI CON LA MAGLIETTA DELLA FIORENTINA CON SALVO NASTASI

 

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politica

“TRANQUILLIZZO TUTTI, NON È UNA CANDIDATURA” – GIORGIA MELONI IN CONFERENZA STAMPA A BOLOGNA, CON URSULA VON DER LEYEN, DEFINISCE RAFFAELE FITTO "PRESIDENTE" E POI SI CORREGGE – POI DICE ALLA CAPA DELLA COMMISSIONE UE, A CUI VUOLE FARE LE SCARPE (PER METTERE AL SUO POSTO MANFRED WEBER), CHE L’ITALIA HA BISOGNO DI “UN OCCHIO DI RIGUARDO SUI FONDI”  - LA SBROCCATA CON UNA GIORNALISTA: "SONO COLPITA CHE IL TEMA CHE VI STA A CUORE È CHI SARÀ IL COMMISSARIO, MENTRE CI SONO ANCORA I FUNERALI..." - VIDEO