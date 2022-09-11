FLASH! - DOPO LA NOMINA DEL CARDINALE ZUPPI A PRESIDENTE DELLA CEI, GIORGIA MELONI È STATA VISTA TRE VOLTE ENTRARE NELLA SEDE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE DI VIA AURELIA. PARE CHE IN TUTTE E TRE LE OCCASIONI, IL CARDINALE ZUPPI FOSSE A BOLOGNA ED ALTROVE...CHI DOVEVA INCONTRARE?

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politica

"NON VI DIMENTICHEREMO" - L’AMERICA SI FERMA PER RICORDARE LE VITTIME DELL’ATTACCO DELL’11 SETTEMBRE – LA VICEPRESIDENTE KAMALA HARRIS HA PARTECIPATO ALLA TOCCANTE CERIMONIA COMMEMORATIVA A “GROUND ZERO” A MANHATTAN – IL PRESIDENTE JOE BIDEN HA RESO OMAGGIO ALLA VITTIME DELL’ATTACCO AL PENTAGONO A WASHINGTON E LA FIRST LADY JILL BIDEN IN È ANDATA PENNSYLVANIA PER OMAGGIARE GLI EROICI PASSEGGERI DEL VOLO 93 CHE EVITARONO CHE I TERRORISTI POTESSERO COLPIRE UN TERZO OBIETTIVO - VIDEO

SALE L’ALLARME ATTENTATI PER I FUNERALI DI ELISABETTA CHE SI TERRANNO LUNEDÌ 19 SETTEMBRE (SARÀ COMUNQUE UN GIORNO FESTIVO PER CONSENTIRE A TUTTI I SUDDITI DI SEGUIRE LA CERIMONIA DI PERSONA O DAVANTI ALLA TV) -

LA POLIZIA: "SARA’ - LA PIÙ GRANDE OPERAZIONE DI ORDINE PUBBLICO NELLA STORIA DEL PAESE" – ATTESI IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI JOE BIDEN E QUELLO FRANCESE EMMANUEL MACRON, L'IMPERATORE GIAPPONESE NARUHITO, LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA URSULA VON DER LEYEN E…