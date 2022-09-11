cardinal zuppi meeting rimini 3 GIORGIA MELONI CARDINAL ZUPPI PAPA BERGOGLIO CARDINALE MATTEO ZUPPI BERGOGLIO cardinal zuppi meeting rimini 4
FLASH! - DOPO LA NOMINA DEL CARDINALE ZUPPI A PRESIDENTE DELLA CEI, GIORGIA MELONI È STATA VISTA TRE VOLTE ENTRARE NELLA SEDE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE DI VIA AURELIA. PARE CHE IN TUTTE E TRE LE OCCASIONI, IL CARDINALE ZUPPI FOSSE A BOLOGNA ED ALTROVE...CHI DOVEVA INCONTRARE?-
cardinal zuppi meeting rimini 3 GIORGIA MELONI CARDINAL ZUPPI PAPA BERGOGLIO CARDINALE MATTEO ZUPPI BERGOGLIO cardinal zuppi meeting rimini 4
"NON VI DIMENTICHEREMO" - L’AMERICA SI FERMA PER RICORDARE LE VITTIME DELL’ATTACCO DELL’11 SETTEMBRE – LA VICEPRESIDENTE KAMALA HARRIS HA PARTECIPATO ALLA TOCCANTE CERIMONIA COMMEMORATIVA A “GROUND ZERO” A MANHATTAN – IL PRESIDENTE JOE BIDEN HA RESO OMAGGIO ALLA VITTIME DELL’ATTACCO AL PENTAGONO A WASHINGTON E LA FIRST LADY JILL BIDEN IN È ANDATA PENNSYLVANIA PER OMAGGIARE GLI EROICI PASSEGGERI DEL VOLO 93 CHE EVITARONO CHE I TERRORISTI POTESSERO COLPIRE UN TERZO OBIETTIVO - VIDEO
"L’ESERCITO RUSSO HA PERSO IL 60% DEL SUO POTENZIALE MA È TROPPO PRESTO PER DIRE DOVE SI ANDRÀ A FINIRE” – NONOSTANTE I SUCCESSI UCRAINI SUL CAMPO DI BATTAGLIA, IL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO BLINKEN RIMANE CAUTO E NON SI SBILANCIA SULLE SORTI DELLA GUERRA – E JOE BIDEN PENSA DI ATTINGERE ALLE RISERVE PETROLIFERE PER TENERE L’OFFERTA DI GREGGIO STABILE E MANIFESTARE CONCRETAMENTE AGLI EUROPEI LA SUA VICINANZA E FEDELTÀ...
CONTE, ORA FACCIAMO I CONTI – SEBASTIANO MESSINA: "RIMBALZA SU TWITTER UN FILMATO CHE MOSTRA "GIUSEPPI" MENTRE RICORDA IN 31 PIAZZE DIVERSE CHE GRAZIE A LUI È POSSIBILE RISTRUTTURARE CASE E VILLETTE CON IL SUPERBONUS, “IL TUTTO GRATUITAMENTE”. SI CAPISCE CHE LUI NON VOGLIA CHE SI CAMBI NULLA. ANCHE SE SONO STATE SCOPERTE TRUFFE PER 5,4 MILIARDI. ANCHE SE LA SUA OSTINAZIONE POPULISTA MANDERÀ IN FUMO 17 MILIARDI DI AIUTI PER IL CARO-BOLLETTE. PERCHE’… – VIDEO
SALE L’ALLARME ATTENTATI PER I FUNERALI DI ELISABETTA CHE SI TERRANNO LUNEDÌ 19 SETTEMBRE (SARÀ COMUNQUE UN GIORNO FESTIVO PER CONSENTIRE A TUTTI I SUDDITI DI SEGUIRE LA CERIMONIA DI PERSONA O DAVANTI ALLA TV) -
LA POLIZIA: "SARA’ - LA PIÙ GRANDE OPERAZIONE DI ORDINE PUBBLICO NELLA STORIA DEL PAESE" – ATTESI IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI JOE BIDEN E QUELLO FRANCESE EMMANUEL MACRON, L'IMPERATORE GIAPPONESE NARUHITO, LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA URSULA VON DER LEYEN E…
L’ARMATA LESSA SI E’ FATTA FAR FESSA! TUTTI GLI ERRORI DEL CREMLINO CHE CREDEVA DI VINCERE FACILE. L’ESERCITO RUSSO SI STA RIVELANDO IMPREPARATO, ARMATO MALE, RIGIDO E OBSOLETO NELLE STRATEGIE. SIN DAL FALLIMENTO DEL BLITZ DELLE TESTE DI CUOIO A KIEV, A FEBBRAIO, CHE DOVEVANO ELIMINARE ZELENSKY .
SONO BASTATI UN PAIO DI LANCIAMISSILI “HIMARS” PER SBRINDELLARE I CANNONI RUSSI – E ORA CHE GLI UCRAINI SI SONO RIPRESI IZYUM...