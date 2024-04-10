MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI STEFANO DONNARUMMA
FLASH! – IERI MATTEO SALVINI HA INCONTRATO A ROMA STEFANO DONNARUMMA, EX AD DI TERNA CHE LA MELONI VOLEVA PORTARE A ENEL (POI LA SORA GIORGIA FU COSTRETTA A INGOIARE IL ROSPO CATTANEO) - IN BALLO C’È LA PARTITA DEI VERTICI DI FERROVIE, DOVE IL “CAPITONE” VORREBBE ARDENTEMENTE IL SUO CANDIDATO, IL MILANESE ARRIGO GIANA, AD DI DI ATM…-
DAGOREPORT - DAGO: “È VERO: IO E ITALO BOCCHINO SIAMO STATI AMICI PER ANNI. E PERCHÉ IL RAPPORTO SI È IMPUTRIDITO ED È FINITO NEL CESSO E' UNA STORIA POLITICA CHE MERITA DI ESSERE NARRATA" - ALL’INIZIO SEMBRAVA CHE STUDIASSE PER DIVENTARE GIANFRANCO FINI, IL CONDUCATOR DI UNA “DESTRA DI SINISTRA”, CONSERVATRICE E LIBERALE. DEFUNTO IL "FINISMO", TRAVIATO DA CATTIVE AMICIZIE, DISTINGUENDO POCO LE RELAZIONI POLITICHE E QUELLE D'AFFARI, È FINITO PER DIVENTARE UN BEL AMI CHE SI SBATTE PER RISALIRE SUL CARRO DEL VINCITORE (“MELONI È LA NUOVA MERKEL" - ''SONO RINATO GRAZIE A MELONI, PER FARE UNA COME LEI CI VOGLIONO MILLE SCHLEIN” - “I MELONI? MEGLIO DEI KENNEDY”) - ECCO PERCHÉ LE MELONI SISTERS NON GLI FANNO METTERE IL PIEDINO A PALAZZO CHIGI; E QUANDO APPARE SMALTATO COME UNA VASCA DA BAGNO SUGLI SCHERMI DE LA7 L’ORTICARIA NON VIENE SOLO A LORO MA ANCHE A ME…”
FLASH - DITECI "LA VERITÀ": CHE CI FACEVA QUESTA MATTINA, IN UNA SALETTA RISERVATA DELL'HOTEL ST. REGIS DI ROMA, MAURIZIO BELPIETRO CON ANTONIO ANGELUCCI? DI COS'HANNO PARLATO IL DIRETTORE DELLA "VERITÀ" E IL PROPRIETARIO DI "LIBERO", "IL GIORNALE" E "IL TEMPO" NEL LORO FACCIA A FACCIA? AH, NON SAPERLO...
FLASH - IERI INTORNO ALLE 14, IN UN ANGOLO APPARTATO DELLA RISTO-VINERIA ROMANA “MAXELA”, VICINO AL PANTHEON, TRISTE E SOLITARIO COME UN BINARIO, SI ATTOVAGLIAVA IL VISPO DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA EMANUELE POZZOLO. SUA COMPAGNA, AL POSTO DELLA PISTOLA, UNA BOTTIGLIA DI BIANCO IN UNA GLACETTE D’ARGENTO….
DAGOREPORT - COME FINIRÀ IL PROCESSO PER LA STRAGE DI ERBA? A BRESCIA SI FREME PER L’UDIENZA DI MARTEDÌ PROSSIMO SULLA RICHIESTA DI REVISIONE DELLA CONDANNA ALL’ERGASTOLO DI ROSA BAZZI E OLINDO ROMANO – SE SI SEGUE LA MERA STATISTICA GIUDIZIARIA, IN PASSATO IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI CORTE D’APPELLO, ANTONIO MINERVINI, HA CONCESSO DIVERSE VOLTE UN NUOVO DIBATTIMENTO, PER POI CASSARE NEL MERITO – IN QUESTO CASO, SI PUÒ IPOTIZZARE CHE IN CASO DI AMMISSIONE, LA CORTE NON ANDRÀ…
NON È UN DEF, È UN BLUFF – GIANCARLO GIORGETTI ESCLUDE UNA MANOVRA CORRETTIVA. E TE CREDO: CON IL DEF MONCO NON C’È ALCUNA PROGRAMMAZIONE PER I PROSSIMI MESI ED È IMPOSSIBILE IMMAGINARE UNA CORREZIONE DEI CONTI (CHE SARÀ NECESSARIA E “CONSIGLIATA” DALL’UE, TRAMITE LA SCONTATA PROCEDURA D’INFRAZIONE) – UN MAGHEGGIO DEL GENERE NON SI ERA MAI VISTO, MA LA DUCETTA NON PUÒ ANNUNCIARE AGLI ITALIANI CHE I SOLDI NON CI STANNO PRIMA DELLE EUROPEE, O RISCHIEREBBE DI VEDER SBRICIOLARE IL CONSENSO - IL CDM APPROVA IL DOCUMENTO: IL PIL 2024 AL +1%