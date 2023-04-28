TWEET-FLASH! – GIUSEPPE CANDELA: “CINQUE MINUTI (DI PROPAGANDA). RENZI ANNUNCIA IL LANCIO DE 'IL RIFORMISTA' DA BRUNO VESPA MARTEDÌ 2 MAGGIO. LA STRISCIA INFORMATIVA È VISTA DA OLTRE 4 MILIONI DI TELESPETTATORI. IL DIRETTORE DEL QUOTIDIANO È ANDREA RUGGIERI, NIPOTE DI VESPA…”
VIDEO-FLASH! – DA PORTAVOCE A PORTACAPPOTTO. MARIO SECHI, AL SEGUITO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO A LONDRA, DOPO LA TERRIBILE SOVRAESPOSIZIONE VOCALE A CUTRO, HA ADOTTATO LA STRATEGIA DEL SILENZIO, FORSE PER NON INFASTIDIRE GIORGIA. E, COME UN VERO GENTLEMAN, SI OFFRE DI TOGLIERLE IL SOPRABITO...
BISOGNA STARE ATTENTI ALLA SANTANCHÈ! AL DEPUTATO DEI VERDI ANGELO BONELLI È PRESO UN COLPO SUBITO DOPO AVER SPERNACCHIATO LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA “OPEN TO MERAVIGLIA” (RIBATTEZZATA “OPEN TO INCOMPETENZA”) VOLUTA DALLA MINISTRA DEL TURISMO – IL POVERO BONELLI È SVENUTO IN AULA, MA SICURAMENTE SI TRATTA DI UNA COINCIDENZA… – VIDEO
FLASH! – SANGIULIANO TRACCIA IL SOLCO, MELONI LO DIFENDE! SE GENNY IL FENOMENO HA CONVOCATO A FERRAGOSTO I DIRIGENTI FANCAZZISTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA, LA REGINETTA DELLA GARBATELLA TRONCA IL WEEK END PROLONGÉ A LONDRA CON FAMIGLIA E COGNATO E CONVOCA LUNEDÌ PRIMO MAGGIO, FESTA DEI LAVORATORI, IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALLE ORE 10 TUTTI A PALAZZO CHIGI (NIENTE FAVA E PECORINO: LA PACCHIA È FINITA…)
DAGOREPORT! - CI MANCAVA SOLO LA CORRISPONDENZA D’AMOROSI SENSI TRA GIORGIA MELONI E RISHI SUNAK PER FAR GIRARE ULTERIORMENTE LE PALLE ALL’UNIONE EUROPEA: BRUXELLES NON HA ANCORA METABOLIZZATO LA VIA CRUCIS PER ARRIVARE ALLA BREXIT – L’URTO DI NERVI HA TOCCATO IL CLIMAX QUANDO MELONI HA DATO UNA BUONA SPONDA AL PROGETTO SCHIAVISTA DI SUNAK DI DEPORTARE I MIGRANTI CLANDESTINI IN RUANDA - NELLA PRIMA VERSIONE DEL COMUNICATO CONGIUNTO PARE CHE CI FOSSE UN ACCENNO ALLA ‘’SOLUZIONE RUANDA’’, POI LA DUCETTA HA PENSATO BENE DI TAGLIARLO, CON GRANDE DISAPPUNTO DI SUNAK - ALTRO INCAZZATO È MATTEO SALVINI…