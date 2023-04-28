FLASH! BENVENUTI A UNA MAGGIORANZA DI GOVERNO IN MODALITÀ “VATTELAPIJANDERCULO!” 
 I 25 DEPUTATI CHE NON HANNO RESISTITO ALL'IRRESISTIBILE RICHIAMO PRIMAVERILE DEL PONTE 25 APRILE-1 MAGGIO FACENDO COSÌ MANCARE I VOTI SUL DEF (11 LEGA, 9 FORZA ITALIA E 5 FDI) NON LA TOCCANO PIANO NEL RINTUZZARE GLI STRALI DI UNA IMBUFALITA GIORGIA MELONI: “MA SENTI CHI PARLA! LEI CHE HA APPROFITTATO DELLA VISITA AL PREMIER SUNAK A LONDRA PER TRASFORMARLA, DA SABATO IN POI, IN LONG WEEK-END FINO AL PRIMO MAGGIO, AFFIANCATA DAL COMPAGNO GIAMBRUNO, FIGLIA GINEVRA E COGNATO-MINISTRO LOLLOBRIGIDA!” 

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politica

DAGOREPORT! - CI MANCAVA SOLO LA CORRISPONDENZA D’AMOROSI SENSI TRA GIORGIA MELONI E RISHI SUNAK PER FAR GIRARE ULTERIORMENTE LE PALLE ALL’UNIONE EUROPEA: BRUXELLES NON HA ANCORA METABOLIZZATO LA VIA CRUCIS PER ARRIVARE ALLA BREXIT – L’URTO DI NERVI HA TOCCATO IL CLIMAX QUANDO MELONI HA DATO UNA BUONA SPONDA AL PROGETTO SCHIAVISTA DI SUNAK DI DEPORTARE I MIGRANTI CLANDESTINI IN RUANDA - NELLA PRIMA VERSIONE DEL COMUNICATO CONGIUNTO PARE CHE CI FOSSE UN ACCENNO ALLA ‘’SOLUZIONE RUANDA’’, POI LA DUCETTA HA PENSATO BENE DI TAGLIARLO, CON GRANDE DISAPPUNTO DI SUNAK - ALTRO INCAZZATO È MATTEO SALVINI…