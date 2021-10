6 ott 2021 18:13

FLASH! – NO, NON CI POSSO CREDERE! NON POSSO CREDERE CHE LUCA DI DONNA, EX SOCIO DI CONTE, INDAGATO PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE PER EPISODI DI FORNITURE, SANITARIE E NON, DURANTE L'EMERGENZA COVID (PROPRIO QUANDO CONTE ERA A CAPO DEL GOVERNO), FOSSE CONSULENTE DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA DELLA CAMERA, IN PARTICOLARE PER LE VALUTAZIONI SULLE ATTIVITÀ CRIMINALI IN TEMPI DI COVID! DAVVERO È IL COLMO…