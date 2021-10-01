https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/chi-39-generale-guardia-finanza-che-si-fece-trovare-luca-285053.htm
LUCA DI DONNA COLLABORATORE DELLA COMMISSIONE BICAMERALE ANTIMAFIA
FLASH! – NO, NON CI POSSO CREDERE! NON POSSO CREDERE CHE LUCA DI DONNA, EX SOCIO DI CONTE, INDAGATO PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE PER EPISODI DI FORNITURE, SANITARIE E NON, DURANTE L'EMERGENZA COVID (PROPRIO QUANDO CONTE ERA A CAPO DEL GOVERNO), FOSSE CONSULENTE DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA DELLA CAMERA, IN PARTICOLARE PER LE VALUTAZIONI SULLE ATTIVITÀ CRIMINALI IN TEMPI DI COVID! DAVVERO È IL COLMO…-
https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/chi-39-generale-guardia-finanza-che-si-fece-trovare-luca-285053.htm
LUCA DI DONNA COLLABORATORE DELLA COMMISSIONE BICAMERALE ANTIMAFIA
QUANTO GODE MATTIA FELTRI PER LA SCONFITTA DI VIRGINIA RAGGI! "CINQUE ANNI FA GRILLO CHIEDEVA ALLA GENTE ONESTA LA FORZA DI DISINFESTARE LA CITTÀ, DI MAIO INVITAVA I CITTADINI A CONSEGNARGLI NOTIZIE DI STAMPO MAFIOSO IN BUSTA CHIUSA, E IN CAMBIO DELL'ANONIMATO, DI BATTISTA ESORTAVA LE PERSONE PERBENE A MANDARGLI DELAZIONI VIA MAIL, CHÉ CI AVREBBE PENSATO LUI A RIPULIRE LA "REPUBBLICA FILOMAFIOSA". MA PER FORTUNA LA MAFIA NON SI ERA IMPADRONITA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ERA UNA COLOSSALE CALUNNIA. INTANTO SOTTO QUEL CIELO CATTIVO, A LIBERARCI DAI PADRINI ERA STATA ELETTA VIRGINIA RAGGI…"