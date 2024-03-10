FLASH! – PER UNA VOLTA HA RAGIONE RENZI QUANDO AFFERMA CHE C’È LO ZAMPONE DELLA MELONI DIETRO IL NO ALL’OSPITATA ALLA LEOPOLDA DEL MINISTRO NORDIO, REO DI ESSERSI SCHIERATO A FAVORE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL DOSSIERAGGIO DI STRIANO – QUALCUNO AVVISI IL CAPOCOMICO DELLA LEOPOLDA CHE FRATELLI D’ITALIA QUESTA COMMISSIONE NON LA VUOLE PER UN MOTIVO SEMPLICE: ALLA PRESIDENZA DELL’ANTIMAFIA C’E’ LA SORELLA D’ITALIA CHIARA COLOSIMO, CRESCIUTA CON LA DUCETTA NELLA SEDE DELLA GARBATELLA DI AZIONE STUDENTESCA…-