FLASH! - SECONDO MENTANA È IN CORSO UN INCONTRO TRA ENRICO LETTA, GIUSEPPE CONTE E MATTEO SALVINI NELL’UFFICIO DEL GRUPPO PARLAMENTARE DEL MOVIMENTO 5 STELLE ALLA CAMERA-
FLASH! - SECONDO MENTANA È IN CORSO UN INCONTRO TRA ENRICO LETTA, GIUSEPPE CONTE E MATTEO SALVINI NELL’UFFICIO DEL GRUPPO PARLAMENTARE DEL MOVIMENTO 5 STELLE ALLA CAMERA-
FERMI TUTTI! - SALVINI SFODERA IL COLPO DI SCENA E DOPO L'INCONTRO CON LETTA SVELA L'IDENTIKIT DEL PROBABILE NUOVO PRESIDENTE: "STO LAVORANDO AFFINCHÉ SI POSSA AVERE AL QUIRINALE UNA DONNA PRESIDENTE IN GAMBA" - IL RIFERIMENTO POTREBBE ESSERE A ELISABETTA BELLONI, OGGI AL VERTICE DEI SERVIZI SEGRETI...
SALUTAME IL CENTRODESTRA! - L'AFFOSSAMENTO DELLA CASELLATI È LA FINE DELL'ILLUSIONE DI UNA COALIZIONE UNITA: SALVINI, MELONI E FORZA ITALIA NON SONO NÉ COMPATTI NÉ AUTOSUFFICIENTI, COME INVECE HANNO VOLUTO FAR CREDERE FINORA - IL "CAPITONE" NON SI È MOSTRATO CAPACE DI DIALOGARE CON IL CENTROSINISTRA HA SPUTTANATO L'OCCASIONE DI MOSTRARSI LEADER…
VENTI DI MATTARELLA - "DALLA SESTA VOTAZIONE USCIRÀ UN CONSISTENTE NUMERO DI VOTI PER IL PRESIDENTE USCENTE", SCOMMETTONO DIVERSI GRANDI ELETTORI: "PRENDERÀ PIÙ DI 200 VOTI" - L'OPERAZIONE È ORCHESTRATA DAI GRUPPI PD, M5S, LEU - L'INDICAZIONE È DI LASCIARE SCHEDA BIANCA MA "C'È UN VENTO CRESCENTE" CHE PORTA ALL'ATTUALE INQUILINO DEL QUIRINALE…
“TI FOTOGRAFO E TI RICATTO A VITA” – MEGA CAZZEGGIO IN TRANSATLANTICO TRA LUCA ZAIA E UNO SCATENATO VINCENZO DE LUCA - IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA HA PERCULATO IL COLLEGA VENETO: “HAI VOTATO? CANDIDARE CASELLATI È STATA UN'INTUIZIONE LUMINOSA E PURE CASSESE È UN'ALTRA INTUIZIONE LUMINOSA. È COME CERNENKO, QUANDO LO TENEVANO IN PIEDI CON LA STECCA…”
POSTA! - CARO DAGO, PER SALVINI IL KINGMAKER È UNO STECCO GELATO DEL PAPEETE - CI FURONO I PADRI FONDATORI DELLA REPUBBLICA: DE GASPERI, DE NICOLA, EINAUDI, NENNI, SCELBA... ADESSO CI SONO I NIPOTI AFFONDATORI DELLA REPUBBLICA, I CUI NOMI TRALASCIO PER PUDICIZIA. CHE POVERA FINE! - ALMENO UNA COSA I LEADER DEL CENTRODESTRA DEVONO IMPARARLA DAL PD; ESSERE SEMPRE DECISIVI SENZA VINCERE ELEZIONI!