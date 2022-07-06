FLASH!- SI AVVICINA LA CRISI DI GOVERNO: SI VOCIFERA IN TRANSATLANTICO DI UN MEMORANDUM CON TONI DA ULTIMATUM INVIATO DA CONTE A DRAGHI SUI TEMI DA TRATTARE OGGI: IL BLUFF CONTINUA O QUI VIENE GIU' TUTTO? AH, SAPERLO...-
FLASH!- SI AVVICINA LA CRISI DI GOVERNO: SI VOCIFERA IN TRANSATLANTICO DI UN MEMORANDUM CON TONI DA ULTIMATUM INVIATO DA CONTE A DRAGHI SUI TEMI DA TRATTARE OGGI: IL BLUFF CONTINUA O QUI VIENE GIU' TUTTO? AH, SAPERLO...-
MENTRE LE TRUPPE RUSSE DANNO L'ASSALTO FINALE NEL DONBASS PUTIN MUOVE GLI HACKER – IL GRUPPO RUSSO "RAHDIT" SOSTIENE DI AVER RESO PUBBLICI I DATI PERSONALI DI MIGLIAIA DI AGENTI SEGRETI UCRAINI: NUMERI DI PASSAPORTO, DI TELEFONO, INDIRIZZI EMAIL E POSIZIONI DEI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA – ALL'INIZIO DI GIUGNO, GLI STESSI HACKER AVEVANO SVELATO I DATI DI 700 DIPENDENTI DELLA SBU, I SERVIZI SPECIALI DI KIEV
QUANTO DURERÀ LA TREGUA ARMATA DI CONTE? – IL GOVERNO PONE LA FIDUCIA SUL DL AIUTI: I GRILLINI ERANO CONTRARI. L’INCONTRO TRA PEPPINIELLO E “MARIOPIO” AVRÀ APPIANATO LE DIVERGENZE? IL DOCUMENTO CONSEGNATO DAL LEADER (PER MANCANZA DI LEADERSHIP) DEL M5S, È UNA MEGA LISTA DELLA SPESA: CHIEDE LO SCOSTAMENTO DI BILANCIO, CASHBACK FISCALE, SUPERBONUS E SALARIO MINIMO – PALAZZO CHIGI: “DRAGHI HA ASCOLTATO CON ATTENZIONE, MOLTI TEMI SONO IN CONTINUITÀ CON L’AZIONE DEL GOVERNO”. GIÀ: MOLTI, MA NON TUTTI…
UE DEI COLTELLI E DEI VELENI – ALESSANDRO CHIOCCHETTI, CAPO DI GABINETTO DELLA PRESIDENTE METSOLA, POTREBBE DIVENTARE IL PROSSIMO SEGRETARIO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO, RUOLO CHIAVE PERCHÉ DIRIGE L'INTERA MACCHINA AMMINISTRATIVA DELL'UE – PER AFFOSSARE IL SUO NOME È PARTITA LA MACCHINA DEL FANGO, CON UN ARTICOLO DI POLITICO.EU CHE HA RICODATO COME CHIOCCHETTI "È STATO IN PRECEDENZA ASSISTENTE DI MARCELLO DELL'UTRI, IL POLITICO ITALIANO E LUOGOTENENTE DI SILVIO BERLUSCONI CONDANNATO A SETTE ANNI DI CARCERE PER LEGAMI CON LA MAFIA SICILIANA" – L'ATTACCO E L'INSINUAZIONE DANNO LA MISURA DELLA POSTA IN GIOCO…
CONTE INGRANA LA RETROMARCIA! – PEPPINIELLO APPULO DOPO L’INCONTRO CON DRAGHI ANNUNCIA: “RESTIAMO AL GOVERNO. ABBIAMO ACCUMULATO UN FORTE DISAGIO, SIAMO DISPONIBILI A CONDIVIDERE UNA RESPONSABILITÀ MA OCCORRE UN FORTE SEGNO DI DISCONTINUITÀ” – “NON PERMETTIAMO PIÙ CHE IL REDDITO DI CITTADINANZA SIA MESSO IN DISCUSSIONE, VA TAGLIATO IL CUNEO FISCALE E DOBBIAMO INTERVENIRE PER I LAVORATORI E SUL SALARIO MINIMO. LA FIDUCIA SUL SUPERBONUS? NE PARLEREMO, E VEDREMO…”