“OGGI BEPPE LASSIE TORNA A CASA. NEL PD” – GIANLUIGI PARAGONE DEMOLISCE GRILLO E I GRILLINI DOPO IL VOTO SULLE ALLEANZE: “GIANROBERTO CASALEGGIO MUORE UNA SECONDA VOLTA: LUI CHE DICEVA ‘MAI COL PD ALTRIMENTI MI DIMETTO’, LUI CHE DICEVA CHE LE REGOLE NON SI DEROGANO ALTRIMENTI È COME CANCELLARLE.  OGGI IL MOVIMENTO DA FORZA ANTISISTEMA SI FA PALO DELLA BANDA DELL’ORTICA-PD.  CHE TRISTEZZA...” – VIDEO

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“È COMODO CAVALCARE LA RABBIA PER RIPRENDERSI CONSENSO IN VISTA DEL REFERENDUM” – SENTITE COME LE CANTA A DI MAIO E CRIMI MARCO RIZZONE, IL DEPUTATO SOSPESO PER IL BONUS: “QUESTO TIRO AL PICCIONE MI DISGUSTA. MI PRENDO LE MIE RESPONSABILITÀ, MA VI METTO IN GUARDIA DA CHI VI STA GETTANDO FUMO NEGLI OCCHI. CHI PENSA DI INGANNARE IL POPOLO CON LA CACCIA ALLE STREGHE E IL POPULISMO FACILE NON HA CAPITO CHE I CITTADINI SONO PIÙ SVEGLI DI QUANTO SI PENSI” (SICURI FOSSE GRILLINO?)