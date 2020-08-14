“OGGI BEPPE LASSIE TORNA A CASA. NEL PD” – GIANLUIGI PARAGONE DEMOLISCE GRILLO E I GRILLINI DOPO IL VOTO SULLE ALLEANZE: “GIANROBERTO CASALEGGIO MUORE UNA SECONDA VOLTA: LUI CHE DICEVA ‘MAI COL PD ALTRIMENTI MI DIMETTO’, LUI CHE DICEVA CHE LE REGOLE NON SI DEROGANO ALTRIMENTI È COME CANCELLARLE. OGGI IL MOVIMENTO DA FORZA ANTISISTEMA SI FA PALO DELLA BANDA DELL’ORTICA-PD. CHE TRISTEZZA...” – VIDEO-
“È COMODO CAVALCARE LA RABBIA PER RIPRENDERSI CONSENSO IN VISTA DEL REFERENDUM” – SENTITE COME LE CANTA A DI MAIO E CRIMI MARCO RIZZONE, IL DEPUTATO SOSPESO PER IL BONUS: “QUESTO TIRO AL PICCIONE MI DISGUSTA. MI PRENDO LE MIE RESPONSABILITÀ, MA VI METTO IN GUARDIA DA CHI VI STA GETTANDO FUMO NEGLI OCCHI. CHI PENSA DI INGANNARE IL POPOLO CON LA CACCIA ALLE STREGHE E IL POPULISMO FACILE NON HA CAPITO CHE I CITTADINI SONO PIÙ SVEGLI DI QUANTO SI PENSI” (SICURI FOSSE GRILLINO?)
CHE SI SONO DETTI IL RENZIANO ROSATO E IL GRILLINO TRIDICO AL TELEFONO? – DURANTE L’AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL’INPS UN DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA HA CHIESTO CONTO DI UNA TELEFONATA TRA I DUE PER ASSICURARSI SE CI FOSSERO O MENO PARLAMENTARI DI ITALIA VIVA TRA I FURBETTI DEL BONUS. LA RISPOSTA DI TRIDICO? “QUESTA VICENDA RIGUARDA LA SFERA PERSONALE, NON CREDO INTERESSI AI LAVORI DELLA CAMERA” (COS’AVRÀ VOLUTO DIRE?)
“A ME INTERESSANO POCO I 600 EURO, MI INTERESSANO DI PIÙ I 49 MILIONI” – LO STORICO ESPONENTE DELLA LEGA GIUSEPPE LEONI AL VETRIOLO CONTRO SALVINI: “DOVE SONO FINITI? SA DIRMELO? PERCHÉ, A VOLERLA DIRE TUTTA, IN QUEL GRUZZOLO CI SAREBBERO ANCHE I MEI DI SOLDI” – “HANNO CAMBIATO NOME, HANNO STRAVOLTO LE COSE, SONO TRADITORI, QUI A VARESE LA TENSIONE È ALTA. PIÙ DEL 50 PER CENTO DEI TESSERATI HA…”
HARRIS TI PRESENTO ALEXANDRIA – LA OCASIO CORTEZ E L’ALA RADICAL DEL PARTITO DEMOCRATICO AMERICANO SONO GELIDI CON KAMALA, CONSIDERATA TROPPO MODERATA – LA STELLINA DI SINISTRA INIZIA GIÀ A FARE POLEMICA PERCHÉ PARLERÀ TROPPO POCO ALLA CONVENTION DI MILWAUKEE: “HO SOLO UN MINUTO, SOLO UN PICCOLO MINUTO CHE CONTIENE L’ETERNITÀ” (È UNA CITAZIONE E NON È FATTA A CASO…)
PATTA APERTA AL NUOVO PATTO ZINGA-DI MAIO-RENZI – PER GRILLO È L'UNICO MODO PER FERMARE LA VITTORIA DELLA DESTRA ALLE REGIONALI ED EVITARE QUINDI IL TRACOLLO DEL GOVERNO CONTE E LO SFARINAMENTO DEL M5S – PER DI MAIO DI MAIO È ANCHE L'UNICA OPZIONE PER RICONQUISTARE LA LEADERSHIP GRILLINA – IL PATTO VALE FINO ALLE REGIONALI: CON LA PERDITA DELLA TOSCANA O DELLA PUGLIA, SALTEREBBE TUTTO. CONTE COMPRESO...