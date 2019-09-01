PRENDI QUESTA MANO, ZINGA! - IL SEGRETARIO DEL PD: “SI È FATTO UN ALTRO PASSO AVANTI PER UN GOVERNO DI SVOLTA. RIDURRE LE TASSE, GREEN ECONOMY, RILANCIO DI SCUOLA, MODIFICA RADICALE DEI DECRETI SICUREZZA" (SICURO SICURO? E DI MAIO CHE DICE?)-
"OGGI MUORE IL MOVIMENTO DI GIANROBERTO CASALEGGIO" – IACOBONI RIPESCA L’INTERVISTA RILASCIATA DAL FONDATORE DEL M5S A GIANLUIGI NUZZI NEL 2013 – DOMANDA: SE GIORGIO NAPOLITANO CHIEDESSE AL MOVIMENTO 5 STELLE DI ENTRARE IN UN GOVERNO CON IL PD, LEI COSA FAREBBE? RISPOSTA: "L'HO GIÀ DETTO, USCIREI DAL MOVIMENTO" – VIDEO
MA SIAMO AI GIOCHI OLIMPICI? NON CI SARANNO VICEPREMIER NEL NUOVO GOVERNO, MA CAPI DELEGAZIONE: QUESTO RUOLO SAREBBE RIVESTITO DA DI MAIO PER IL M5S E FRANCESCHINI PER IL PD… (PER LUIGINO SI PARLA ANCHE DELLA FARNESINA MENTRE PER "SU-DARIO" SI PROFILA UN RITORNO ALLA CULTURA)
DI MAIO IN PEGGIO – DOPO AVER TENTATO DI SABOTARE L’INTESA COL PD, LUIGINO INGOIA IL ROSPO DAVANTI AI RISULTATI DI ROUSSEAU: “È UN VOTO PLEBISCITARIO, L'80% HA VOTATO PER IL SI’ AL NUOVO GOVERNO, DOBBIAMO ESSERE ORGOGLIOSI. ABBIAMO INTRODOTTO UN METODO NUOVO. I NOSTRI 20 PUNTI SONO ENTRATI TUTTI NEL…
“COME AVREBBE DETTO SALVINI: PRIMA GLI ITALIANI” - RENZI HA RIPRESO LA SCENA, GONGOLA E PRENDE IN GIRO IL CAPITONE: “HA FATTO IL PIÙ CLAMOROSO DEGLI AUTOGOL, INSPIEGABILE E INCOMPRENSIBILE" (SENTI CHI PARLA!) – "L’UNICA ALTERNATIVA ERA UN GOVERNO ISTITUZIONALE E ORA CONTA SOLO L’INTERESSE DEGLI ITALIANI. E PRIMA GLI ITALIANI SIGNIFICA…”
IL GOVERNO DELLA SETA – LA CINA SEMBRA MOLTO BEN PREDISPOSTA VERSO IL GOVERNO GIALLOROSÉ. TE CREDO, M5S E PD FANNO A GARA A CHI È PIÙ FILO-PECHINO – IL PORTAVOCE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI: “PRONTI PER CONTINUARE A PROMUOVERE UNA COOPERAZIONE PRAGMATICA” E AUSPICA UNO SVILUPPO DELLE RELAZIONI CON L’ITALIA (ANCORA? NON È BASTATA LA VIA DELLA SETA?) – INTANTO GLI AMERICANI FANNO GLI ACCORDI CON I POLACCHI PER IL 5G