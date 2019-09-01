PRENDI QUESTA MANO, ZINGA! - IL SEGRETARIO DEL PD: “SI È FATTO UN ALTRO PASSO AVANTI PER UN GOVERNO DI SVOLTA. RIDURRE LE TASSE, GREEN ECONOMY, RILANCIO DI SCUOLA, MODIFICA RADICALE DEI DECRETI SICUREZZA" (SICURO SICURO? E DI MAIO CHE DICE?)

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