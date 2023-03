M’HANNO RIMASTO SOLO, QUEI QUATTRO CORNUTI! – IL FRONTE CONTRARIO AL BANDO DELLE AUTO A BENZINA E DIESEL, SU CUI PUNTAVA FORTE SALVINI SI STA GIÀ SPACCANDO: GERMANIA E REPUBBLICA CECA STANNO TRATTANDO CON L’UE PER ESENTARE DAL DIVIETO I CARBURANTI SINTETICI. UNA VIA D'USCITA CHE SAREBBE UN CETRIOLONE PER L’ITALIA – MORALE DELLA FAVA: NELL’ASSE DEL NO RESTEREBBE ROMA INSIEME A POLONIA E BULGARIA. MA NON BASTA A BLOCCARE L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO…

Il ministero dei Trasporti parla di «piena sintonia tra Roma, Berlino e Varsavia» sul nuovo regolamento che imporrà il divieto di vendere nuove auto a benzina e diesel dal 2035. Ma l'impressione è che – nonostante l'incontro di ieri a Strasburgo – la "coalizione" dei Paesi contrari non si estenderà ulteriormente.

Anzi, presto potrebbe assottigliarsi: il governo tedesco ha infatti avviato un negoziato bilaterale con la Commissione per ottenere una dichiarazione con la quale l'esecutivo Ue si impegnerà a fissare norme per esentare dal divieto, a certe condizioni, gli e-fuels. Il ministro Volker Wissing si è detto «fiducioso» sulla possibilità di arrivare a un'intesa già in settimana.

[…] La via d'uscita potrebbe essere una dichiarazione con la quale l'esecutivo Ue si impegna formalmente a mettere nero su bianco regole per consentire l'utilizzo di carburanti sintetici (e-fuels) anche dopo il 2035, ma a patto che i nuovi veicoli siano dotati di un sistema per impedire l'utilizzo dei carburanti tradizionali inquinanti, visto che la tipologia di motore sarebbe la stessa. «Qualsiasi soluzione che consenta l'approvazione» dell'utilizzo «di carburanti sintetici dopo il 2035, per noi è una buona soluzione».

Si tratta però di una via d'uscita che potrebbe non bastare al governo italiano, visto che ieri Matteo Salvini ha chiesto espressamente di estendere la deroga non solo ai carburanti sintetici, ma anche ai biocarburanti. Su questo, però, la Commissione sembra essere intransigente perché l'uso dei biocombustibili non è a impatto zero. In tal caso, l'Italia resterebbe nel fronte dei contrari con Polonia e Bulgaria, ma il loro "no" non basterebbe a bloccare l'adozione del provvedimento.

Il ministro dei Trasporti della Repubblica Ceca – il cui governo aveva negoziato e sostenuto l'accordo per lo stop alle auto inquinanti dal 2035 – ha espresso una posizione simile a quella tedesca: per convincerli basta che la Commissione introduca «un'esenzione giuridicamente vincolante per gli e-fuels».

[…] Salvini ha espresso la sua «grande soddisfazione» per l'incontro, dedicato principalmente alla questione Euro7 e non sul regolamento per il divieto di auto inquinanti.

Anche perché i partecipanti alla riunione hanno posizioni diverse. Oggi il Parlamento Ue dovrebbe dare il suo via libera a un altro provvedimento osteggiato dai partiti che sostengono il governo italiano: l'Aula voterà la sua posizione negoziale sulla direttiva per l'efficientamento energetico degli edifici residenziali. […]

