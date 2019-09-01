FLASH! SCUSI, CHI HA FATTO PALO? DERBY DA PAZZI: UN GOL E 5 LEGNI - ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO LA ROMA E' IN VANTAGGIO (RIGORE DI KOLAROV) - LA LAZIO HA COLPITO TRE PALI, I GIALLOROSSI DUE (ENTRAMBI CON ZANIOLO) - LA CURVA NORD DEDICA LA COREOGRAFIA A DIABOLIK, STRISCIONE PER LO STORICO CAPO ULTRA' LAZIALE ANCHE IN CURVA SUD - VIDEO 

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