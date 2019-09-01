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ALEKSANDAR
KOLAROV ?#LazioRoma pic.twitter.com/tO0Xy9nmLD— AS Roma (@OfficialASRoma) 1 settembre 2019
kolarov foto mezzelani gmt009 kolarov 1
FLASH! SCUSI, CHI HA FATTO PALO? DERBY DA PAZZI: UN GOL E 5 LEGNI - ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO LA ROMA E' IN VANTAGGIO (RIGORE DI KOLAROV) - LA LAZIO HA COLPITO TRE PALI, I GIALLOROSSI DUE (ENTRAMBI CON ZANIOLO) - LA CURVA NORD DEDICA LA COREOGRAFIA A DIABOLIK, STRISCIONE PER LO STORICO CAPO ULTRA' LAZIALE ANCHE IN CURVA SUD - VIDEO-
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KOLAROV ?#LazioRoma pic.twitter.com/tO0Xy9nmLD— AS Roma (@OfficialASRoma) 1 settembre 2019
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DI MALENA IN MEGLIO! – L’EX DIRIGENTE PD DIVENTATA PORNOSTAR DÀ SPETTACOLO AL “BERGAMO SEX”: APRE IL SUO PRIMO NEGOZIO DI MEMORABILIA E CREA IN DIRETTA UNA “B-SHIRT”, UNA MAGLIETTA CON L’IMPRONTA DEL SUO CULO! – LUNGHE FILE E FAN ARRAPATISSIMI – VIDEO + FOTOGALLERY
FUORI DAI MARONI – L’EX SEGRETARIO DELLA LEGA HA UNA VERSIONE ALTERNATIVA DELLA CRISI DI GOVERNO: “SALVINI HA FATTO UNA MOSSA CHE REPUTAVA GIUSTA. VOCI DICONO CHE AVESSE SENTITO ZINGARETTI E FORSE ANCHE RENZI E VOLESSERO ANDARE AL VOTO. IL SUO ERRORE È STATO FIDARSI” – “IO AVREI SCELTO UN’ALTRA STRADA. AVREI CHIESTO UN CONTE BIS CON LA STESSA MAGGIORANZA MA CON…”
CHI VIVENDI, VEDRÀ – IL TRIBUNALE DI MILANO AMMETTE BOLLORÈ ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MEDIASET DEL 4 SETTEMBRE, DOVE SI DISCUTERÀ DELLA FUSIONE TRA LE ATTIVITÀ ITALIANE E SPAGNOLE DEL GRUPPO E IL TRASFERIMENTO IN OLANDA – VIVENDI HA GIÀ MANIFESTATO LA SUA CONTRARIETÀ AL PROGETTO, MA POTRÀ CONTARE SOLO SULLA QUOTA DEL 9,9%, PERCHÉ È STATA COMUNQUE ESCLUSA DAL VOTO “SIMON FIDUCIARIA”
RELITTO PERFETTO – VIDEO: LE SPETTACOLARI IMMAGINI DELLA HMS TERROR, LA NAVE DI ESPLORAZIONE ARTICA DELLA MARINA BRITANNICA BLOCCATA NEL GHIACCIO E POI SPROFONDATA NEL 1845 – LA STORIA MISTERIOSA DELL’IMBARCAZIONE: DELL’EQUIPAGGIO NON SI È MAI SAPUTO NULLA E NON FU TROVATO NESSUN SUPERSTITE…
FINISCE PARI IL DERBY DEI PALI - ALL'OLIMPICO DUE RETI E 6 LEGNI: LA LAZIO NE COLPISCE 4, LA ROMA DUE CON ZANIOLO, ANNULLATO IL GOL DI LAZZARI – RONCONE TWEET: "I BIANCOCELESTI HANNO STRAVINTO AI PUNTI, ROMA SENZA EQUILIBRIO, MANCA UNO CHE DIA I TEMPI, KLUIVERT SBAGLIA…" - POLEMICHE PER LA COREOGRAFIA CHE LA CURVA NORD HA DEDICATO A DIABOLIK, IL CAPO ULTRA’ DEGLI IRRIDUCIBILI MORTO IN UN AGGUATO – PER LUI STRISCIONI ANCHE IN CURVA SUD - VIDEO
FUNERALINO DELLE PIANE - ''IL CINEMA ITALIANO FA SCHIFO, NON GLI HA PORTATO RISPETTO. DOV'ERA OGGI?'' UN PUPI AVATI DURISSIMO AI FUNERALI DI CARLO DELLE PIANE, IL CARATTERISTA CHE LUI TRASFORMÒ IN ATTORE FETICCIO. GARINEI: ''FORSE IL PIÙ GRANDE CARATTERISTA DI TUTTI I TEMPI'' - LA MOGLIE: ''VOLEVA CHE MI FACESSI BELLA IL GIORNO DEL SUO FUNERALE''
DOLCE VITA, MA DE CHE? – L’ITALIA ESCE MALISSIMO DAL SONDAGGIO DEL PORTALE DI VIAGGI” BIG 7 TRAVEL” CHE HA STILATO LA LISTA DELLE 50 CITTÀ PIÙ SOCIEVOLI, ACCOGLIENTI E AMICHEVOLI AL MONDO – IL BEL PAESE È RAPPRESENTATO SOLO DA ROMA CHE, PERÒ, SI TROVA ALL’ULTIMO POSTO DOPO BERLINO E CASABLANCA – IN VETTA ALLA CLASSIFICA C’È…
DORMIRE POCO FA MALE? NON A TUTTI! – I RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI SAN FRANCISCO HA SCOPERTO L’ESISTENZA DI UN GENE CHE PERMETTE DI FARE 2 ORE IN MENO DI SONNO EVITANDO I DANNI COLLATERALI COME L’INSORGENZA DI MALATTIE CARDIOVASCOLARI O TUMORI – LA SCOPERTA POTREBBE ESSERE APPLICATA NELLO SVILUPPO DI NUOVI FARMACI, MA…