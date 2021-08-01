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FLASH! TOP GANNA: IL QUARTETTO AZZURRO DELL'INSEGUIMENTO SU PISTA, TRASCINATI DA UN FILIPPO GANNA IN VERSIONE TURBO-JET, VINCE LA FINALE CON LA DANIMARCA FACENDO REGISTRARE IL NUOVO RECORD DEL MONDO (3'42"032). E' LA SESTA MEDAGLIA D'ORO PER L'ITALIA (LA TRENTESIMA IN TOTALE)-
HO VISTO MARADONA A DESTRA - A NAPOLI HUGO, FRATELLO DEL PIBE, SI È CANDIDATO COME CAPOLISTA IN UN'ASSOCIAZIONE GUIDATA DAL MELONIANO RIVELLINI E HA SPACCATO LA FAMIGLIA: IL FIGLIO DI DIEGO HA PRESO LE DISTANZE DALLO ZIO ("IO NON POTREI") - HUGO SI STIZZISCE DI FRONTE ALLE DOMANDE ("MA QUALE POLITICA, MI OCCUPO DI SPORT") PERÒ CHISSÀ COSA NE PENSEREBBE "EL DIEZ", CHE ERA AMICO DI CASTRO, AVEVA IL TATUAGGIO DI CHE GUEVARA E DICEVA: "IO SONO SINISTRO, TUTTO SINISTRO, DI PIEDE, DI FEDE, DI CERVELLO"
“NON SONO UN VENDITORE MA UN COMPRATORE” – CAIRO NEGA I GUAI FINANZIARI, NON ACCANTONA UN EURO IN ATTESA DEL VERDETTO SUL CASINO DI VIA SOLFERINO E RILANCIA: MA QUANTO POTRÀ RESISTERE CON L’ESTABLISHEMENT BANCARIO MILANESE E I PALAZZI ROMANI SCHIERATI CONTRO? ALLA FINE URBANETTO PAGHERÀ CARA L’ONDIVAGA LINEA EDITORIALE DEL “CORRIERE” E SOPRATTUTTO LA7 IN MODALITÀ CONTE-TRAVAGLIO…
CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
ORA IMPROVVISAMENTE NON SI PUÒ PIÙ VIVERE SENZA MENTAL COACH - DA QUANDO L'OLIMPIONICO MARCELL JACOBS HA SDOGANATO LA SUA "ALLENATRICE-PSICOLOGA", TUTTI PARLANO DEL BOOM DI CHI SI RIVOLGE A QUESTO AIUTO "MENTALE" PER GESTIRE LO STRESS, MIGLIORARE LE CAPACITÀ COMUNICATIVE, AUMENTARE L'AUTOSTIMA, AFFINARE L'EQUILIBRIO TRA VITA PRIVATA E LAVORO (IN PRATICA TUTTI NE AVREMMO BISOGNO, METTETEVI IN FILA)