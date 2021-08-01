FLASH! TOP GANNA: IL QUARTETTO AZZURRO DELL'INSEGUIMENTO SU PISTA, TRASCINATI DA UN FILIPPO GANNA IN VERSIONE TURBO-JET, VINCE LA FINALE CON LA DANIMARCA FACENDO REGISTRARE IL NUOVO RECORD DEL MONDO (3'42"032). E' LA SESTA MEDAGLIA D'ORO PER L'ITALIA (LA TRENTESIMA IN TOTALE)

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HO VISTO MARADONA A DESTRA - A NAPOLI HUGO, FRATELLO DEL PIBE, SI È CANDIDATO COME CAPOLISTA IN UN'ASSOCIAZIONE GUIDATA DAL MELONIANO RIVELLINI E HA SPACCATO LA FAMIGLIA: IL FIGLIO DI DIEGO HA PRESO LE DISTANZE DALLO ZIO ("IO NON POTREI") - HUGO SI STIZZISCE DI FRONTE ALLE DOMANDE ("MA QUALE POLITICA, MI OCCUPO DI SPORT") PERÒ CHISSÀ COSA NE PENSEREBBE "EL DIEZ", CHE ERA AMICO DI CASTRO, AVEVA IL TATUAGGIO DI CHE GUEVARA E DICEVA: "IO SONO SINISTRO, TUTTO SINISTRO, DI PIEDE, DI FEDE, DI CERVELLO"

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