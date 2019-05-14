francesca costa foto de rossi e totti VANTO DI OSTIA DANIELE DE ROSSI MURALES de rossi 1 de rossi 9 de rossi conte de rossi kolarov
“LA FINE DI UN’ERA” – DOPO 18 ANNI LA ROMA E DE ROSSI SI DIRANNO ADDIO: CONTRO IL PARMA LA SUA ULTIMA GARA IN GIALLOROSSO - IL CENTROCAMPISTA CAMPIONE DEL MONDO NEL 2006 GIOCHERÀ IN UN'ALTRA SQUADRA, PALLOTTA: “DANIELE È STATO IL CUORE PULSANTE DELL’AS ROMA. HA SEMPRE INCARNATO IL TIFOSO ROMANISTA SUL CAMPO CON ORGOGLIO…LE PORTE DELLA ROMA PER LUI RESTERANNO SEMPRE APERTE”-
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A MALI ESTREMI, ESTREMA DESTRA - NELLA GRECIA PIEGATA DALL'AUSTERITY LA CLASSE MEDIA SI SPOSTA A DESTRA - IL PREMIER ALEXIS TSIPRAS È RIUSCITO A FAR USCIRE IL PAESE DALLA BANCAROTTA MA LA BORGHESIA HA VISTO DIMEZZARE IL POTERE DI ACQUISTO DEGLI STIPENDI - CINESI E RUSSI SACCHEGGIANO LE ABITAZIONI ANCHE GRAZIE AL “GOLDEN VISA”, UN'AGEVOLAZIONE CHE A FRONTE DI UNA SPESA DI 200 MILA EURO FACILITA IL VISTO SCHENGEN…
CAFONALINO – GRAN RIUNIONE DI “POTERI FORTI” ALLA GALLERIA SORDI PER LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI DAVID PARENZO “I FALSARI” – IN PRIMA FILA FRANCO DE BENEDETTI E FRANCESCO DELZIO, CAPO RELAZIONI ESTERNE DI AUTOSTRADE E ATLANTIA – MARIO MONTI IN VERSIONE GUFO SPARGE CATASTROFISMO: “SE I SOVRANISTI VINCONO TORNERANNO I CONFLITTI E L’EUROPA FINIRÀ DISTRUTTA E RASA AL SUOLO” – VIDEO
RIPETIZIONI DI LINGUA – IN INGHILTERRA UNA PROF 30ENNE SI UBRIACA E, DURANTE UN VIAGGIO IN TRENO, SI LASCIA ANDARE A EFFUSIONI HOT CON UN SUO ALUNNO: PRIMA SI SIEDE SULLE SUE GAMBE E POI INIZIA A BACIARLO APPASSIONATAMENTE, FOTTENDOSENE DEGLI ALTRI STUDENTI PRESENTI CHE SCATTANO FOTO…
E VOI VI FARESTE FARE UNA DIAGNOSI DA UN ROBOT? - ESISTONO CHATBOT CHE ANALIZZANO I SINTOMI DICHIARATI DAL PAZIENTE E FORNISCONO UNA DIAGNOSI INDICANDO LE CURE FARMACOLOGICHE, ACCEDENDO IN TEMPO REALE A UNO DEI DATABASE PIÙ VASTI DI CONOSCENZA MEDICA – NEL MONDO UN’APPLICAZIONE CHE SI RIVOLGE A UN ROBOT PER FARSI CURARE È USATA DA 1.4 MILIONI DI PERSONE, MA CI SONO DUBBI SU…