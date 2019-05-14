“LA FINE DI UN’ERA” – DOPO 18 ANNI LA ROMA E DE ROSSI SI DIRANNO ADDIO: CONTRO IL PARMA LA SUA ULTIMA GARA IN GIALLOROSSO - IL CENTROCAMPISTA CAMPIONE DEL MONDO NEL 2006 GIOCHERÀ IN UN'ALTRA SQUADRA, PALLOTTA: “DANIELE È STATO IL CUORE PULSANTE DELL’AS ROMA. HA SEMPRE INCARNATO IL TIFOSO ROMANISTA SUL CAMPO CON ORGOGLIO…LE PORTE DELLA ROMA PER LUI RESTERANNO SEMPRE APERTE”

-

Condividi questo articolo

de rossi 4 de rossi 4

 
Dopo diciotto anni la Roma e Daniele De Rossi si diranno addio. A dare l'annuncio (shock) è il club giallorosso sui propri canali social: «Quasi 18 anni fa un giovanissimo Daniele De Rossi faceva il suo debutto con la Roma contro l’Anderlecht. Con il Parma, all’Olimpico, giocherà la sua ultima partita con la nostra maglia. Sarà la fine di un’era».
 
Un tweet inaspettato per i tifosi giallorossi che stanno prendendo d'assalto social e radio per capire la motivazione della scelta del club e del giocatore. Alle 12.45 Daniele De Rossi parlerà in conferenza stampa per chiarire ogni dubbio e svelare quale sarà il suo futuro. Il centrocampista giocherà in un'altra squadra, come ha ammesso anche il presidente Pallotta sui social: «Per 18 anni, Daniele è stato il cuore pulsante dell’AS Roma», ha dichiarato il patron giallorosso.
 

kolarov de rossi kolarov de rossi de rossi de rossi

«Ha sempre incarnato il tifoso romanista sul campo con orgoglio, affermandosi come uno dei migliori centrocampisti d’Europa, a partire dal suo debutto nel 2001 fino a quando ha assunto la responsabilità della fascia da capitano. Ci commuoveremo tutti quando, contro il Parma, indosserà per l’ultima volta la maglia giallorossa e rispettiamo la decisione di proseguire la sua carriera da calciatore, anche se, a quasi 36 anni, sarà lontano da Roma. A nome di tutta la Società voglio ringraziare Daniele per lo straordinario impegno profuso per il Club. Le porte della Roma per lui rimarranno sempre aperte con un nuovo ruolo in qualsiasi momento deciderà di tornare».

francesca costa foto de rossi e totti francesca costa foto de rossi e totti VANTO DI OSTIA DANIELE DE ROSSI MURALES VANTO DI OSTIA DANIELE DE ROSSI MURALES de rossi 1 de rossi 1 de rossi 9 de rossi 9 de rossi conte de rossi conte de rossi kolarov de rossi kolarov

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute