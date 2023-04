“QUESTA È LA UEFA” - LA TELEFONATA TRA DE LAURENTIIS E UN TIFOSO-TIKTOKER DEL NAPOLI DOPO LA SCONFITTA COL MILAN DIVENTATA VIRALE SUI SOCIAL: “NOI SIAMO CONTRO LA UEFA E CONTRO LA FIFA…MA NOI SIAMO TALMENTE FORTI CHE ABBIAMO PRESO SOLO UN GOL, NON È CHE NE ABBIAMO PRESI TRE. SIAMO UNA SIGNORA SQUADRA, QUINDI ADESSO CALMA E SANGUE FREDDO. ADESSO BISOGNA CHE I TIFOSI CAPISCANO CHE..." - VIDEO

Estratto da fanpage.it

de laurentiis ceferin

È andata in archivio la prima partita dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli con la vittoria dei rossoneri per 1-0. Una gara che i partenopei non meritavano di perdere e hanno subito la rete decisiva dopo aver mancato il gol in più di un'occasione nella prima mezz'ora. I giochi sono ancora aperti per il match di ritorno ma Spalletti dovrà fare a meno di Anguissa, espulso a San Siro; e di Kim, che era in diffida ed è stato ammonito.

Proprio la gestione dei cartellini dell'arbitro Kovacs non è andata giù alla società napoletana che lo ha espressamente fatto capire prima in campo e poi nel post-partita tramite le parole di Luciano Spalletti.

de laurentiis

Oltre al tecnico azzurro, anche i tifosi del Napoli hanno mostrato tutta la loro disapprovazione per la direzione di gara dell'arbitro rumeno e uno di loro ha telefonato al presidente Aurelio De Laurentiis per chiedergli un commento su quanto accaduto a San Siro.

Nelle scorse ore sui social è diventato virale questo dialogo tra ADL e il tiktoker napoletano Ernesto Colella, noto sui social per vendere sciarpe e bandiere del Napoli.

ceferin

Dopo una parte iniziale fatta di convenevoli il presidente ha risposto alla domanda sull'arbitraggio: "Questo è il calcio e questa è la UEFA. Noi siamo contro la UEFA e contro la FIFA e quindi è giusto anche, ma noi siamo talmente forti che abbiamo preso solo un gol, non è che ne abbiamo presi tre. Siamo una signora squadra, quindi adesso calma e sangue freddo. Adesso bisogna che i tifosi capiscono che bisogna venire allo stadio per fare il tifo".

(…)

aurelio de laurentiis 1 aurelio de laurentiis 2