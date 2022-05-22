E’ TORNATO LO "SCANSUOLO"! IL MILAN PASSEGGIA CONTRO I NEROVERDI NEL PRIMO TEMPO (FINITO 0-3) E SUI SOCIAL PIOVONO IRONIE SULLA SQUADRA DI DIONISI: "TRE PALLE PERSE E TRE GOL. SIAMO AL LIMITE DELL’UFFICIO INCHIESTE" - "VEDI L'ULTIMA DI PREMIER LEAGUE DOVE TUTTO È IN BILICO A 30' DALLA FINE E VEDI IL PRIMO QUARTO D'ORA DI SASSUOLO-MILAN E CAPISCI SUBITO LA DIFFERENZA" – VIDEO-
“IL MIO CULO? È TALMENTE MALLEABILE CHE POSSO FARCI ENTRARE E USCIRE QUEL CHE VOGLIO” – E’ IL MANTRA DI CHLOE CHERRY, PORNOSTAR DIVENUTA NOTA AL GRANDE PUBBLICO PER LA PARTE NELLA SERIE TV “EUPHORIA” – BARBARA COSTA: “È NATA E CRESCIUTA IN PENNSYLVANIA, ED È STATA ALLEVATA IN UNA COMUNITÀ AMISH, DOVE LA GENTE È UN PO’ ALL’ANTICA SUL SESSO. E’ STATA EDUCATA CON IL DIVIETO DEL SESSO PRIMA DEL MATRIMONIO, CHE DEVE ESSERE UNO SOLO E DURARE TUTTA LA VITA. MANCO CI VOGLIO PENSARE, A COME LA SUA GENTE VALUTI IL PORNO, FATTO STA CHE CHLOE, RAGGIUNTA LA MAGGIORE ETÀ, DA LÌ È SCAPPATA…”
“SIETE DEI VIGLIACCHI” – LUIGI DI MAIO NON SI È DIMENTICATO DI QUANDO LAVORAVA NEGLI STADI E SI INCAZZA PER I TERRIBILI CORI RAZZISTI DEI TIFOSI LAZIALI CONTRO UNO STEWARD: “C’È CHI LO CHIAMA TIFO E LI DEFINISCE TIFOSI. NO, SONO SOLO VIGLIACCHI. LO SPORT, IL CALCIO È UN’ALTRA COSA” – “IN ITALIA NON C’È SPAZIO PER QUESTE DISCRIMINAZIONI E QUESTO ODIO" - VIDEO
LONDON CRAC! – ALLA FACCIA DELLA RETORICA BELLICISTICA DI BORIS JOHNSON, I CITTADINI SONO ALLE PRESE CON GLI EFFETTI PRATICI DELLA GUERRA IN UCRAINA: PREZZI CHE SCHIZZANO E RECESSIONE ALLE PORTE – L’ALLARME SUI RINCARI “APOCALITTICI” DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D’INGHILTERRA RISUONA FORTE NEL PAESE, MENTRE LE PERSONE INIZIANO A RAZIONARE IL CIBO. E A METTERE IN DISCUSSIONE LA BREXIT. IL RISCHIO È CHE L'ISOLATISSIMO REGNO UNITO DIVENTI UN PARADISO FISCALE PER RICCHI ELUSORI FISCALI, CHE LASCIA I POVERI MORIRE DI FAME...
ANCORA TERRORE A NEW YORK: UN UOMO È STATO UCCISO A COLPI DI PISTOLA NELLA METROPOLITANA DI LOWER MANHATTAN - LA VITTIMA ERA SULLA LINEA Q. A UN CERTO PUNTO UNA PERSONA SI È AVVICINATA E HA INIZIATO A SPARARE, COLPENDOLO AL PETTO - LA POLIZIA HA LANCIATO LA CACCIA ALL'UOMO... - VIDEO
VAI PAOLINO! IL RITORNO DI MALDINI DECISIVO PER RESUSCITARE IL MILAN – MOLTO PIU’ DI UN SEMPLICE DIRETTORE DELL’AREA TECNICA, IL VECCHIO "CUORE DI DRAGO" ROSSONERO E’ STATO QUELLO CHE HA TRASFERITO ALLA SQUADRA E AL CLUB IL DNA VINCENTE DEL MILAN BERLUSCONIANO – LA CONFERMA DI PIOLI (QUANDO GAZIDIS SI ERA INVAGHITO DI RANGNICK), GLI ACQUISTI MIRATI, IL FUTURO (PAOLINO HA IL CONTRATTO IN SCADENZA A FINE GIUGNO) - I MALDINI SONO LA PRIMA FAMIGLIA ITALIANA A VINCERE UNO SCUDETTO CON TRE GENERAZIONI DIVERSE
CAFONALINO - MAI FARSI SCAPPARE L'OCCASIONE PER UN PO' DI CAZZEGGIO AL TRAMONTO TRA IL TEVERE E LA PISCINA! AL CIRCOLO CANOTTIERI ROMA, DOPO AVER TRANGUGIATO IL COCKTAIL DI BENVENUTO, IN MOLTI HANNO FINTO DI ASCOLTARE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI STEFANO BRUSADELLI, "GLI ANNI BELLI": OLTRE AI RELATORI MARIOLINA SATTANINO E PASQUALE CHESSA, C'ERANO ANNA FENDI, MARIO VIOLA E DOMENICO CERBONE, ALESSANDRO PANSA, ANTONELLO SORO, ANTONIO MASTRAPASQUA E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
CONTRORDINE! LA CARNE ROSSA ALLUNGA LA VITA! - UNA RICERCA DIMOSTRA CHE NEI PAESI DOVE SE NE MANGIA POCA, A VANTAGGIO PER ESEMPIO DI CEREALI E TUBERI, SI CAMPA DI MENO - LE BISTECCHE NON FAREBBERO VENIRE IL CANCRO: IL RISCHIO DI TUMORE AL COLON, SEMMAI, CRESCE SOPRATTUTTO IN CHI HA UNA DIETA PARTICOLARMENTE RICCA DI FIBRE GREZZE E NON RAFFINATE - IL PROFESSOR GIUSEPPE PULINA, PRESIDENTE DI "CARNI SOSTENIBILI": “PER DUE MILIONI DI ANNI ABBIAMO MANGIATO PROTEINE E GRASSI CON POCHISSIMI CARBOIDRATI, MENTRE ORA…”