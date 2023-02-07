CAMERINO PER SERGIO MATTARELLA AL TEATRO ARISTON - FOTO ESCLUSIVE CAMERINO PER SERGIO MATTARELLA AL TEATRO ARISTON - FOTO ESCLUSIVE CAMERINO PER SERGIO MATTARELLA AL TEATRO ARISTON - FOTO ESCLUSIVE
CANDELA E DANDOLO FLASH! FERMENTO AL TEATRO ARISTON PER L'ARRIVO DI MATTARELLA (IL PRIMO PRESIDENTE DELLA STORIA CHE PARTECIPERA' A UNA SERATA DEL FESTIVAL). NEL FOYER È APPARSO UN 'CAMERINO' DI APPOGGIO PER IL CAPO DELLO STATO (LE FOTO ESCLUSIVE DI DAGOSPIA)-
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SANREMIX – ELEONORA DANIELE: “ECCO LA MIA SUPER AMICA GIORGIA”. E LEI SE NE VA – VIDEO – SELVAGGIA E LA DOMANDA SULLA COSTITUZIONE: “AMADEUS SE LA SFANGA DA PARACULO, FERRAGNI NON SA COSA SIA PER CUI “IDEM”, MORANDI SVETTA…” - LE BOMBE DI PAOLA& CHIARA, ELODIE E LE LOLLIPOP DE’ NOANTRI - EMA STOKHOLMA SU ANDREA DELOGU: “WOW, CHE FREGNA” - , CHIARA FERRAGNI: “SE CADRÒ DALLA SCALA? AMEN, MA POTREBBE SUCCEDERE”. E AMADEUS FA NOTARE CHE… - VIDEO
CHE SUPERPASTICCIO! – SONO QUASI 90MILA I CANTIERI EDILI FERMI IN ATTESA CHE IL GOVERNO TROVI IL MODO DI SBLOCCARE 15 MILIARDI DI EURO DI CREDITI FISCALI DEL SUPERBONUS 110% CHE LE BANCHE NON VOGLIONO PIÙ COMPRARE – MIGLIAIA DI CAUSE LEGALI TRA FAMIGLIE E IMPRESE ASPETTANO SOLO DI ESSERE DISCUSSE IN TRIBUNALE. E RISCHIANO DI FALLIRE 25MILA DITTE, SPAZZANDO VIA 130MILA POSTI DI LAVORO – IL CAOS È PARTITO DAL BONUS FACCIATE, PARTITO SENZA LIMITI DI SPESA E SENZA CONTROLLI...
LA RICONOSCETE DAL CAPEZZOLO IN FUORIGIOCO? - DA NOI CE LA RICORDIAMO PER AVER PARTECIPATO A UN REALITY TV - SUO PADRE, CHE CI FECE PIANGERE MOLTO, ERA PAZZO DI MARADONA E LO BACIÒ ANCHE IN BOCCA ("ERA UN MERAVIGLIOSO HIJO DE PUTA") - LEI HA CONFESSATO DI NON AVER PIÙ RAPPORTI CON I GENITORI: "QUANDO SI SONO SEPARATI MI HANNO VOLTATO ENTRAMBI LE SPALLE. NON PARLO CON NESSUNO DEI DUE…" - DI CHI SI TRATTA?
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ADDA PASSÀ ’A NUTTATA – C'È UNA BUONA NOTIZIA PER GLI OLTRE 10 MILIONI DI ITALIANI CHE DORMONO POCO E MALE: È IN ARRIVO UN NUOVO FARMACO CHE SI ANNUNCIA RISOLUTIVO PER OGNI TIPO DI INSONNIA. UNA MOLECOLA (CHIAMATA DARIDOREXANT) IN GRADO DI BLOCCARE L’OREXINA, UNO DEI PRINCIPALI NEUROTRASMETTITORI CHE AGISCE SUL SONNO, REGOLANDO I CICLI SONNO-VEGLIA ALTERATI – I CONSIGLI SU COSA NON FARE SE NON SI RIESCE A CHIUDERE OCCHIO…