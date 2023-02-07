CANDELA E DANDOLO FLASH! FERMENTO AL TEATRO ARISTON PER L'ARRIVO DI MATTARELLA (IL PRIMO PRESIDENTE DELLA STORIA CHE PARTECIPERA' A UNA SERATA DEL FESTIVAL). NEL FOYER È APPARSO UN 'CAMERINO' DI APPOGGIO PER IL CAPO DELLO STATO (LE FOTO ESCLUSIVE DI DAGOSPIA)

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CAMERINO PER SERGIO MATTARELLA AL TEATRO ARISTON - FOTO ESCLUSIVE CAMERINO PER SERGIO MATTARELLA AL TEATRO ARISTON - FOTO ESCLUSIVE CAMERINO PER SERGIO MATTARELLA AL TEATRO ARISTON - FOTO ESCLUSIVE CAMERINO PER SERGIO MATTARELLA AL TEATRO ARISTON - FOTO ESCLUSIVE CAMERINO PER SERGIO MATTARELLA AL TEATRO ARISTON - FOTO ESCLUSIVE CAMERINO PER SERGIO MATTARELLA AL TEATRO ARISTON - FOTO ESCLUSIVE

 

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CHE SUPERPASTICCIO! – SONO QUASI 90MILA I CANTIERI EDILI FERMI IN ATTESA CHE IL GOVERNO TROVI IL MODO DI SBLOCCARE 15 MILIARDI DI EURO DI CREDITI FISCALI DEL SUPERBONUS 110% CHE LE BANCHE NON VOGLIONO PIÙ COMPRARE – MIGLIAIA DI CAUSE LEGALI TRA FAMIGLIE E IMPRESE ASPETTANO SOLO DI ESSERE DISCUSSE IN TRIBUNALE. E RISCHIANO DI FALLIRE  25MILA DITTE, SPAZZANDO VIA 130MILA POSTI DI LAVORO – IL CAOS È PARTITO DAL BONUS FACCIATE, PARTITO SENZA LIMITI DI SPESA E SENZA CONTROLLI...

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