21 feb 2023 10:42

CUOCHI & FIAMME - ALDO GRASSO SI CUCINA IN PADELLA I GIUDICI DI “MASTERCHEF”: “ANTONINO CANNAVACCIUOLO ORMAI È UN PERSONAGGIO TELEVISIVO E NON È UNA PARTICOLARE NOTA DI MERITO: TROPPI PROGRAMMI, TROPPA ATTENZIONE ALLA RECITA (LA “TOGNAZZEIDE”, L’ATTORE CHE CUCINA, È SEMPRE IN AGGUATO). BRUNO BARBIERI ORMAI SI OCCUPA DI MATERASSI E DI OUTFIT (MA COME SI VESTE?). IL PIÙ “UMANO” È GIORGIO LOCATELLI, MAI UNA PAROLA DI TROPPO, MAI UN SEGNO DI DISGUSTO…”