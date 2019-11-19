DANDOLO FOTO-FLASH! – FERMI TUTTI! IN ESCLUSIVA PER DAGOSPIA UNA ISTANTANEA DELLA TERZA PUNTATA DELL' EPOCALE FLOPPONE  DEL RAGAZZO DELLA VIA GLUCK (CHE ANDRÀ IN ONDA DOMANI SU CANALE 5) – ECCO IL MOLLEGGIATO AL TAVOLO CON UN ECCITATISSIMO ANDREA SCANZI. TRA GLI OSPITI ANCHE BIAGIO ANTONACCI – PS: LA PUNTATA E IN REGISTRAZIONE STASERA A PARTIRE  DALLE 21. 00

-

Condividi questo articolo

ANDREA SCANZI OSPITE DI ADRIANO CELENTANO ANDREA SCANZI OSPITE DI ADRIANO CELENTANO

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute