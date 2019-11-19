ANDREA SCANZI OSPITE DI ADRIANO CELENTANO
DANDOLO FOTO-FLASH! – FERMI TUTTI! IN ESCLUSIVA PER DAGOSPIA UNA ISTANTANEA DELLA TERZA PUNTATA DELL' EPOCALE FLOPPONE DEL RAGAZZO DELLA VIA GLUCK (CHE ANDRÀ IN ONDA DOMANI SU CANALE 5) – ECCO IL MOLLEGGIATO AL TAVOLO CON UN ECCITATISSIMO ANDREA SCANZI. TRA GLI OSPITI ANCHE BIAGIO ANTONACCI – PS: LA PUNTATA E IN REGISTRAZIONE STASERA A PARTIRE DALLE 21. 00-
VIDEO! "NTO CULU A CAVOUR" - ANTONIO ALBANESE TORNA AL CINEMA CON CETTO RE DELLE DUE CALABRIE E SI SCATENA: "PRIMA VOTA E POI RIFLETTI. PRIMA INSULTA E POI RAGIONA" - "MASSIMO RECALCATI? PUOI ESSERE COLTO MA SE NON HAI L'INTELLIGENZA DI FARTI CAPIRE DIVENTI COME IL CANE CHE SUONA IL PIANO" - E POI I PANINI IMBOTTITI IN TRENO ("ALTRO CHE CHEF") E IL VOYEURISMO DIGITALE: "MI HAN MOSTRATO UN FILMATO CON DUE CHE..." - VIDEO
TRAVAGLIO: “PRODI HA RAGIONE. LE SINISTRE PERDONO OVUNQUE PERCHÉ LA GENTE S'È CONVINTA CHE TUTELINO PIÙ I GAY CHE GLI OPERAI. MOLTI GLI HAN DATO DELL'OMOFOBO, MA VOLEVA DIRE UNA COSA DI BUONSENSO’’ – ‘’È ASSURDO, COME FA DI MAIO, DIRE NO ALLO IUS SOLI PERCHÉ L'ITALIA È SOTT'ACQUA. MA LO È PURE NEGARE CHE OGGI LE PRIORITÀ SONO …”
IL MARMO DEI BIN LADEN - FORSE NON LO SAPEVATE, MA I PARENTI DI OSAMA DA UN PO’ DI TEMPO PREFERISCONO LE CAVE DI CARRARA ALLA JIHAD: CINQUE ANNI FA IL FRATELLO DEL "PRINCIPE DEL TERRORE", BAKR, HA INVESTITO 45 MILIONI DI EURO PER IL 50% DELLA “MARMI CARRARA”, CHE A SUA VOLTA HA LA METÀ DI "SAM", TITOLARE DI UNA BUONA FETTA DEL DISTRETTO MARMIFERO DELLA CITTÀ TOSCANA – SUL SETTORE DELLE LAPIDI, DEL RESTO, LA FAMIGLIA HA UNA LUNGA ESPERIENZA…
OH CHE BEL CASTELL – IN CATALUNYA RESISTE LA TRADIZIONE SECOLARE DEI CASTELLERS, LA SPETTACOLARE COSTRUZIONE DI VERE E PROPRIE TORRI UMANE - UOMINI, DONNE E BAMBINI SFIDANO LE LEGGI DELLA FISICA PER COSTRUIRE LA TORRE PIÙ ALTA: TUTTI POSSONO ENTRARE IN UN “COLLES”, L’IMPORTANTE È L’ALLENAMENTO COSTANTE E LO SPIRITO DI SQUADRA – QUAL È LA TECNICA PER ALZARE UNA TORRE E QUALI SONO GLI SPETTACOLI IMPERDIBILI - VIDEO
UNA STORIA AL BACIO – MELANIA RIZZOLI: “IL BACIO È CONSIDERATO TERAPEUTICO, È CONSOLATORIO, È UN ATTO CHE CREA BENESSERE, CHE REGALA SODDISFAZIONE, CHE MIGLIORA L'UMORE E L'OMEOSTASI INTERNA. UNA DELLE IPOTESI SCIENTIFICHE PIÙ ACCREDITATE È CHE QUESTO CONTATTO LABIALE SIA EMERSO COME UN MECCANISMO PER LA RACCOLTA DI UN "CAMPIONE" BIOLOGICO SUL POTENZIALE PARTNER SESSUALE, PER…”