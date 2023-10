IL DILEMMA DELLA PATATA ARGENTATA: TINGERE O NON TINGERE? - BARBARA COSTA: “UOMINI, C’È UNA COSA CHE UNA DONNA NON VI DICE, UNA COSA CHE A FATICA CONFESSA ALLA SUA MIGLIORE AMICA, UNA COSA CHE NON CONFIDA NEMMENO A SUA MADRE, E CHE CON DIFFICOLTÀ ACCETTA. E QUESTA COSA È UNA COSA CHE SUCCEDE A TUTTE LE DONNE, INESORABILMENTE, E NON A TUTTE NELLO STESSO MOMENTO. E SE QUESTA COSA NON NOMINABILE NOI VE LA POSSIAMO (FINCHÉ RIUSCIAMO) TENER NASCOSTA, È PERCHÉ ACCADE AL CHIUSO, TRA LE NOSTRE GAMBE, ED È…L’IMBIANCAMENTO DELLA…”

peli pubici (7)

Barbara Costa per Dagospia

Uomini, c’è una cosa che una donna non vi dice, una cosa che a fatica confessa alla sua migliore amica, una cosa che non confida nemmeno a sua madre, e che con difficoltà accetta. E questa cosa è una cosa che succede a tutte le donne, inesorabilmente, e non a tutte nello stesso momento. E se questa cosa non nominabile noi ve la possiamo (finché riusciamo) tener nascosta, è perché accade al chiuso, tra le nostre gambe, ed è… l’imbiancamento della f*ga!

peli pubici

Non lo puoi arrestare, non lo puoi evitare, non ci puoi far niente: un giorno, all’improvviso, quando meno te lo aspetti, eccoli lì: i primi peli pubici… bianchi!!!!! E sapete perché non lo diciamo a nessuno? Perché anni e esempi educativi boomer-istici esaltati al giovanilismo supremo contrapposto a vecchiaia figlia di satana, hanno serrato l’imbiancamento della vulva in un tabù a tripla mandata. Ma la cosa incredibile è che l’incanutimento vellico non è per forza e anzi spesso proprio non è collegato alla vecchiaia, e alla presenza dei primi capelli bianchi, o alle prime sopracciglia bianche, e neppure è parallelo al bianco dei peli di altre parti del corpo.

peli pubici (10)

Eccolo, il "dramma": ci sono donne che espongono i primi peli bianchi pubici mentre in testa è ancora tutto ok, e nel resto del corpo la peluria è ancora del colore "giusto". Sotto invece no, la vulva diventa non bianca ma bicolore anche precocemente: ci sono donne che si scoprono i primi peli bianchi anche a 30 anni, e alcune prima! Al contrario ci sono femmine – come la sottoscritta – che hanno fatto conoscenza coi primi capelli bianchi presto, e che però là sotto mantengono (per quanto?) un bel bruno. Io ve lo dico e assicuro: non c’è donna che, a ragion veduta, non si dia là sotto una minuziosa guardata, e non credo che esista donna che non ci vada in attenta perlustrazione una volta a settimana.

peli pubici (26)

Una vulva sale e pepe, o una vulva imbiancata non è sintomo di menopausa, di pre-menopausa, né di invecchiamento. Una vulva imbiancata fa sesso come prima, gode come prima, la quantità e la qualità del sesso che fa non dipende dal suo "colore". E una vulva imbiancata non è un difetto, né una malattia: è la nostra natura. E se ci sono donne che, seppur non più di primo pelo, non vedono spuntar lì nessun bianco intruso, non c’è donna che non assisti via via a un diradamento dei peli pubici. In pochissime rimangono col boschetto folto come da vulva adolescente.

peli pubici (30)

Se non ti si imbianca, ti si dirada, e il diradamento dei peli vaginali è causato dall’età, sì, e dallo stress, e però tanto è diretta causa di accanita e frequente depilazione. E qui sta il punto: che fare con una p*ssera rada, e/o bicolore? Accanto a chi è talmente sicura di sé da tenersela come natura comanda, ci sono donne che corrono ai ripari: una vulva imbiancata può essere "truccata" con tinte da comprare senza ammoniaca, vegetali, e non vi fate incantare da quelle che costano poco. Fare la tinta alla p*ssera comporta un esborso correlato a rischi molto sgradevoli (si può "rosolare"). Ci sono centri estetici che te la fanno.

peli pubici (31)

Ci sono poi rimedi meno aggressivi come rossetti e mascara coloranti per vulva (non sono quelli che si usano sui capelli) che la ritoccano dove serve, però colano via col sudore (se avete intenzione di fare sesso, lasciateli stare), e vanno via con acqua e sapone intimo. Una vulva con peli bianchi può essere rasata o depilata secondo il metodo preferito. I peli bianchi ricresceranno, e non di meno. Una vulva con pelo diradato può essere "rinforzata" con frizioni di fiale apposite.

peli pubici (27)

Chi vuole può ricorrere al trapianto di peli pubici, fatto in anestesia locale (a pomata), in più sedute e i peli trapiantati, se disponibili, sono presi dalla vulva medesima, o da altre zone del corpo, come i capelli sulla nuca. Scomode, ma ci sono le parrucche vaginali, di ogni taglio, e mucchio di pelo. In media, un pelo pubico, bianco e no, ricresce 0,2 mm a settimana, 1 mm al mese, 1,2 cm l’anno. E non si pensi che gli uomini non gradiscano una f*ga canuta: se così fosse, chi sono tutti quelli che intasano i video porno, specie amatoriali, con in primo piano e in azione bianche f*ghe pelose?

peli pubici (3) peli pubici (4) peli pubici (29) peli pubici (34) peli pubici (24) peli pubici peli pubici peli pubici (13) peli pubici (2) peli pubici (18) peli pubici (35) peli pubici (9) peli pubici (19) peli pubici (15) parrucca peli pubici (4) parrucca peli pubici (5) peli pubici (3) peli pubici (5) peli pubici (28)