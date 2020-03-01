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L’ORA DEL DIVINO RAFFAELLO – ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE IN MOSTRA 29 QUADRI E CENTINAIA DI DISEGNI DEL GENIO URBINATE - IL PERCORSO, A RITROSO NEL TEMPO, PARTE DALLA MORTE DELL' ARTISTA E GIUNGE ALLA SUA GIOVINEZZA. INVERSIONE TEMPORANEA SOTTOLINEATA ANCHE NEL TITOLO SCELTO, A DATE 'ROVESCIATE': RAFFAELLO 1520-1483 – I PRESTITI DELLA REGINA ELISABETTA E DEGLI UFFIZI - L'ESPOSIZIONE, INAUGURATA IERI, RIENTRA NELL' AMBITO DELLE CELEBRAZIONI PER I 500 ANNI DALLA MORTE DELL' ARTISTA
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
CARO DAGO, L'ALOPECIA NON È UNO SCHERZO - UN LETTORE CI SCRIVE A PROPOSITO DELL'ARTICOLO DI ''LIBERO'': ''NON È COLPA DI CHI NE SOFFRE SE LA LEGGE PER RICONOSCERE L'ALOPECIA COME MALATTIA È ARRIVATA IN PARLAMENTO PROPRIO IN QUESTI GIORNI, IN PIENA CRISI DA VIRUS. MA CHI HA QUESTA MALATTIA AUTOIMMUNE, SOPRATTUTTO TRA LE BAMBINE, PASSA LA VITA TRA CORTISONE, FARMACI TOSSICI PER IL FEGATO E PIANTI. NON SONO 'DIVERSAMENTE PETTINATI'''