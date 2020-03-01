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L’ORA DEL DIVINO RAFFAELLO – ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE IN MOSTRA 29 QUADRI E CENTINAIA DI DISEGNI DEL GENIO URBINATE - IL PERCORSO, A RITROSO NEL TEMPO, PARTE DALLA MORTE DELL' ARTISTA E GIUNGE ALLA SUA GIOVINEZZA. INVERSIONE TEMPORANEA SOTTOLINEATA ANCHE NEL TITOLO SCELTO, A DATE 'ROVESCIATE': RAFFAELLO 1520-1483 – I PRESTITI DELLA REGINA ELISABETTA E DEGLI UFFIZI - L'ESPOSIZIONE, INAUGURATA IERI, RIENTRA NELL' AMBITO DELLE CELEBRAZIONI PER I 500 ANNI DALLA MORTE DELL' ARTISTA

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