FLASH! TIRA UNA BRUTTA ARIA A ''L'ARIA CHE TIRA'': OGGI IL PROGRAMMA NON ANDRA' IN ONDA PER PERMETTERE ''I DOVUTI CONTROLLI SANITARI''. VUOL DIRE CHE C'E' QUALCUNO POSITIVO AL COVID TRA CHI LAVORA AL PROGRAMMA DI LA7 CON MYRTA MERLINO?

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CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…

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