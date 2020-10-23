Questa mattina L’ Aria che tira non sarà in onda per permettere i dovuti controlli sanitari. Torniamo prestissimo! ?#lariachetira— L'aria che tira (@Ariachetira) October 23, 2020
FLASH! TIRA UNA BRUTTA ARIA A ''L'ARIA CHE TIRA'': OGGI IL PROGRAMMA NON ANDRA' IN ONDA PER PERMETTERE ''I DOVUTI CONTROLLI SANITARI''. VUOL DIRE CHE C'E' QUALCUNO POSITIVO AL COVID TRA CHI LAVORA AL PROGRAMMA DI LA7 CON MYRTA MERLINO?-
Questa mattina L’ Aria che tira non sarà in onda per permettere i dovuti controlli sanitari. Torniamo prestissimo! ?#lariachetira— L'aria che tira (@Ariachetira) October 23, 2020
LOST AND FUND – VI RICORDATE I 750 MILIARDI DI PRESTITI E SUSSIDI CHE L’EUROPA DOVEVA SGANCIARE URGENTEMENTE PER LA CRISI PIÙ GRANDE DELLA SUA STORIA? SE TUTTO VA BENE I SOLDI DEL RECOVERY FUND ARRIVERANNO IN ESTATE. SOLO PER LE RATIFICHE CI SARÀ UN RITARDO DI ALMENO DUE MESI, A ESSERE OTTIMISTI E SENZA CONSIDERARE EVENTUALI BOCCIATURE – LA LAGARDE VUOLE RENDERE PERMANENTE IL PIANO. SE SI È COMINCIATO COSÌ…
CAFONAL – UN LIBRO NON CE LO RISPARMIA NESSUNO. STAVOLTA TOCCA A RAOUL BOVA - "AVEVO PERSO MAMMA E PAPÀ A DISTANZA DI APPENA UN ANNO E MEZZO. IL GIORNO CHE MIA MADRE È MORTA MI SONO ROTTO LA GAMBA. STAVO GIRANDO UNA FICTION PER LA QUALE ERO DOVUTO INGRASSARE. IN POCO TEMPO MI SONO RITROVATO A PESARE 110 CHILI, VUOI PER IL CORTISONE, L'EPARINA. ERO DISORIENTATO, NON MI RICONOSCEVO. POI HO DETTO..." – ANGELINA JOLIE, TOM HANKS E MAGNINI - LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO CON MATANO
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…
“FACCIAMO UN LOCKDOWN PERSONALE” – IL PROFESSOR LE FOCHE AI “LUNATICI”: “LA PATOLOGIA CHE STIAMO AFFRONTANDO È DIVERSA RISPETTO A MARZO, È MOLTO PIÙ TRANQUILLA, MA BISOGNA AVERE UN COMPORTAMENTO PRUDENTE E AVERE A CUORE LA SALUTE DEGLI ALTRI, PORTARE BENE LE MASCHERINE, LAVARCI LE MANI” – “SU 100 COSE CHE DOVREMMO FARE, SCEGLIAMONE 15, LE PIÙ ESSENZIALI. LA SCIENZA CI SALVERÀ. PER IL VACCINO CI VORRÀ…” - L'ELOGIO DE "I LUNATICI"