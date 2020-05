“AMICO DEI TERRORISTI, FINTO EBREO, POMPINARO DI MERDA..." - A ‘LA ZANZARA’ SGARBI SBROCCA CONTRO PARENZO SU SILVIA ROMANO E GLI VOMITA ADDOSSO 96 INSULTI IN 15 MINUTI (RECORD MONDIALE) – IL CRITICO DIFENDEVA LA SUA TESI, CIOÈ QUELLA DI “ARRESTARE” LA ROMANO PER CONCORSO ESTERNO IN TERRORISMO. "POTREBBE INDOSSARE UNA CINTURA PIENA DI DINAMITE". PARENZO AVEVA REPLICATO: “LEI È UNA VITTIMA. VEDI TROPPE SERIE TV”. POI IL TORNADO DI INVETTIVE DI SGARBI – VIDEO

Da La Zanzara – Radio 24

A La Zanzara su Radio 24 lite furiosa Sgarbi-Parenzo su Silvia Romano, con Sgarbi che raggiunge il nuovo record di insulti: 96 in quindici minuti. Parenzo: "Questa volta ti sbagli, lei è una vittima. Vedi troppe serie tv". Sgarbi: "No, è complice dei terroristi, potrebbe indossare una cintura piena di dinamite". Poi il critico d'arte sbrocca: "Terrorista, imbecille, povero cretino, povero idiota, povero scemo, idiota, amico dei terroristi, finto ebreo, pompinaro di merda...". (Video)

In quindici minuti di intervista a La Zanzara su Radio 24, Vittorio Sgarbi ha raggiunto il record mondiale di insulti. Ben 96 quelli rivolti a David Parenzo sulla vicenda di Silvia Romano. Sgarbi difendeva la sua tesi, cioè quella di “arrestare” la Romano per concorso esterno in terrorismo, “complice dei terroristi”. mentre Parenzo lo criticava. Per Sgarbi in questo momento lei (Silvia Romano, ndr) non è vittima, ma complice: “Se tu fai propaganda per loro, vuol dire che sei pronta a fare quello che ti chiedono, compreso mettersi una cintura di dinamite”.

E ancora: "Bisogna fare prevenzione, c’è il rischio che venga utilizzata da una banda terroristica per mettere in difficoltà l’Italia”. Per il critico d’arte la conversione di Silvia Romano è "come andare a cena con Totò Riina e dire che è stato corretto, gli amici dei terroristi devono andare in galera". Parenzo a quel punto frena questo fiume in piena: "Stavolta ti è uscita male, Silvia Romano è vittima, non complice". Ma a questo punto Sgarbi, ormai partito in quarta, rincara la dose: "E tu sei un cretino, un finto ebreo".

Quindi la sequela di attacchi, invettive e insulti rivolti a Parenzo.

Terrorista: 1

Imbecille: 1

Povero Cretino: 11

Povero idiota: 14

Povero scemo: 11

Idiota: 4

Cretino: 3

Incapace totale: 1

Povero deficiente: 3

Amico dei terroristi 11

Amico della mafia: 3

Povero terrorista coglione: 1

Falso ebreo/finto ebreo: 3

Leccaculo: 2

Delinquente: 1

Rinnegato: 7

Pompinaro di merda: 1

Ami prenderlo nel culo: 1

Ignorante: 3

Sei finito: 1

Fuori dai coglioni: 5

Vaffanculo: 1

